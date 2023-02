Alfa mano a mano con Jorge Rial: reveló qué haría si le ofrecen participar en política

Al ser consultado sobre las chances de participar en política, el jugador sexagenario fue terminante: "De ninguna manera".

"A mí me gusta hacer pizzas, pero no soy idóneo para tener una pizzería. Me encantan los autos, me fascinan los autos, pero para hacerle chapa y pintura o para desarmar un motor tenés que ser idóneo. Para cualquier actividad tenés que conocer, tenés que mamarlo y tenés que estar formado", explicó Alfa.

"Ser un buen participante de Gran Hermano o un buen deportista no implica que vayas a ser un buen político. Creo que la política es algo muy serio y debe ser hecha por gente idónea", agregó.

'Alfa' explicó el origen de su apodo

El excéntrico exparticipante de GH contó que el apodo 'Alfa' nació "en 1987 o 1988", cuando le cambió a un amigo "mano a mano" un Renault Fuego por una coupé Alfa Romeo convertible amarilla.

"Era la única que había en Argentina. No había repuestos, no había nada. Él no la usaba y me la cambió mano a mano por una Fuego. En esa época era muy amigo de David Jabif, dueño de Open Plaza. Yo iba mucho ahí y dejaba el auto sobre la esquina. Entonces pasaban mis amigos y decían: 'uy, está el alfa, está el alfa'. Y ahí empezó la historia", relató Alfa.