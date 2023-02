"¿Y las nenas?": la desilusión de Romina al no ver a sus hijas en la casa de Gran Hermano 2022

Romina se sorprendió con la nueva visita, abrazó al joven, de quien es madrina, y rápidamente le preguntó por sus hijas. Su rostro no podía evitar la decepción por no ver a sus pequeñas.

"¿Y las nenas cómo están? ¿Por qué no las dejaron entrar?", le preguntó al joven que muchos datos no podía brindar. Las nenas, al ser menores no pueden entrar al juego en televisión según el reglamento de Gran Hermano. Eso explicó Santiago del Moro ante los televidentes.

"Quería verlas...", expresó con algo de nostalgia la participante que sigue en competencia del juego que se robó todas las miradas de la televisión.