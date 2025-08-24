IR A
Nico Vázquez se quebró en el teatro tras su divorcio de Gimena Accardi y hay preocupación

El actor vivió un episodio de llanto en el teatro donde protagoniza Rocky mientras atraviesa un delicado momento personal y profesional.

Nico Vázquez se quebró en plena función de teatro tras su separación de Gimena Accardi.

Nico Vázquez se quebró en plena función de teatro tras su separación de Gimena Accardi.

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: ¿Qué carajo...?
Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: "¿Qué carajo...?"

Según indicaron este domingo en Infama, el actor tuvo un ataque de llanto en su camarín del Teatro Lola Membrives pero también se mostró más delgado y agotado. Allegados aseguran que perdió entre cuatro y cinco kilos en el último tiempo, lo que se suma al desgaste emocional propio de la ruptura.

“Él me dijo: no sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano. No es que lo haya comparado, sino que pasaron situaciones muy bravas, por ejemplo, lo de Miami, y nada lo impactó, lo conmovió, lo moviliza tanto como la ruptura de esta forma de una relación de 18 años", relató el cronista Rafa Juli.

En cuanto al episodio sobre su llanto, el mismo ocurrió luego de firmar el divorcio días atrás y sus compañeros de elenco lo alentaron minutos antes de salir a escena. Pese a la situación, Vázquez continuó con sus funciones.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca junto a Andrés Gil para continuar con la gira de la obra de teatro que protagonizan y más allá que la actriz mostrar cómo fue el recibimiento del público sobre el escenario, revelaron cómo fue el encuentro entre ambos actores tras el polémico escándalo por infidelidad.

Ambos hicieron su primera presentación de En otras palabras en Bahía Blanca, y si bien estuvieron a punto de suspender la función de este sábado por cuestiones de problemas con el traslado, finalmente los dos viajaron en el mismo vehículo con el productor de la gira.

Gime Accardi y Andrés Gil

