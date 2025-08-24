Nico Vázquez se quebró en el teatro tras su divorcio de Gimena Accardi y hay preocupación El actor vivió un episodio de llanto en el teatro donde protagoniza Rocky mientras atraviesa un delicado momento personal y profesional.







Nico Vázquez se quebró en plena función de teatro tras su separación de Gimena Accardi.

Nico Vázquez atraviesa días difíciles luego de confirmar su divorcio de Gimena Accardi tras 18 años de relación y por eso, el actor no pudo evitar quebrarse en una de las funciones de Rocky, la obra que protagoniza en la calle Corrientes.

Según indicaron este domingo en Infama, el actor tuvo un ataque de llanto en su camarín del Teatro Lola Membrives pero también se mostró más delgado y agotado. Allegados aseguran que perdió entre cuatro y cinco kilos en el último tiempo, lo que se suma al desgaste emocional propio de la ruptura.

“Él me dijo: no sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano. No es que lo haya comparado, sino que pasaron situaciones muy bravas, por ejemplo, lo de Miami, y nada lo impactó, lo conmovió, lo moviliza tanto como la ruptura de esta forma de una relación de 18 años", relató el cronista Rafa Juli.

En cuanto al episodio sobre su llanto, el mismo ocurrió luego de firmar el divorcio días atrás y sus compañeros de elenco lo alentaron minutos antes de salir a escena. Pese a la situación, Vázquez continuó con sus funciones.

