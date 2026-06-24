Un ingreso especial al reality del canal de aire generó muchísima emoción y sensaciones encontradas en la casa, fruto de un reencuentro en vivo.

Gran Hermano vivió uno de los episodios más intensos de la temporada con el ingreso de Claudio “El Turco” García en la dinámica del Congelado , un recurso ya clásico del formato que volvió a demostrar su potencia emocional y televisiva. La escena estuvo atravesada por un reencuentro cargado de historia previa, tensión sentimental y un contexto de reality que venía escalando en conflictos entre su ¿ex? Mariela Prieto y el participante Emanuel Di Gioia .

Sin embargo, el foco absoluto quedó en las palabras del exfutbolista, que transformaron el momento en un fenómeno viral inmediato. Entre las frases más impactantes se escucharon declaraciones como “si no fuese por vos, estaría muerto por mis adicciones” , “siempre estuviste al límite conmigo” , “sos una gran mujer” , “te quiero un montón” y “seguí jugando, no te detengas” , configurando un discurso emocional que atravesó la estructura habitual del programa y lo llevó a un nivel de dramatización superior al habitual.

El ingreso especial del Turco García al reality de Telefe no fue un simple saludo dentro del juego, sino una intervención emocional profundamente marcada por su historia personal y por el vínculo previo con Mariela. Mientras que el resto de los participantes quedó inmóvil, como exige la dinámica del Congelado, el exfutbolista recorrió la escena con un tono entre nostálgico y contundente, reforzando la carga dramática del momento.

En su mensaje, el exjugador insistió en el rol fundamental que la madre de su hijo tuvo en su proceso de vida, destacando con énfasis frases como “me acompañaste en los momentos más difíciles” , “estuviste cuando nadie estaba” , “yo no me olvido de lo que hiciste por mí” , “esto no es televisión, es vida real” y “te merecés todo lo bueno que te pase” , lo que generó un clima de absoluta tensión emocional dentro de la casa.

En paralelo, el contexto del reality amplificó aún más el impacto del ingreso. La relación entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia venía generando ruido interno, con escenas de cercanía física, un beso en una prueba y discusiones con otros participantes como Cinzia Francischiello .

Mariela Prieto quedó tiesa al ver al Turco García, que ingresó a la casa más famosa para jugar al Congelado.

Las palabras del Turco funcionaron también como una especie de cierre simbólico de una etapa emocional, aunque sin ruptura explícita del vínculo afectivo. Frases como “yo sé todo lo que viviste acá adentro”, “no te dejes llevar por el juego”, “acordate quién sos afuera”, “esto es un programa, pero la vida es otra cosa” y “cuidate siempre” reforzaron la lectura de un mensaje que trascendió lo estrictamente televisivo y se instaló como una declaración de peso personal dentro del formato de convivencia.

al. La repetición de frases como “te debo mucho”, “no me voy a olvidar nunca de vos”, “seguí adelante con tu vida”, “yo estoy bien gracias a vos” y “esto es un agradecimiento eterno” consolidó una escena que trascendió el juego y se instaló como uno de los momentos emocionales destacados de la temporada.

Cómo le fue a Gran Hermano en el rating con el Congelado del Turco García

El segmento del Congelado protagonizado por el Turco García volvió a posicionar a Gran Hermano como uno de los contenidos más fuertes del prime time argentino, con un desempeño destacado en términos de audiencia.

El pico inicial se registró en 10.7 puntos de rating a las 22:35, justo en el momento en que el exfutbolista comenzaba su ingreso a la casa, lo que confirma el alto nivel de expectativa generado por el reencuentro con Mariela Prieto.

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A medida que avanzó la escena, el programa mantuvo cifras muy competitivas, con registros de 10.4 puntos a las 22:36 y 22:37, lo que demuestra una estabilidad en la atención del público incluso después del impacto inicial.

En los minutos posteriores, el rating descendió levemente pero se mantuvo firme por encima de los dos dígitos, con 10.2 puntos a las 22:38, y valores similares durante el resto del segmento, incluyendo 10.2 y 10.3 puntos hacia el cierre de la secuencia.