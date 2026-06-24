Adiós al misterio: se supo por qué cambiaron las voz de Gran Hermano este martes 23 de junio

Santiago del Moro rompió el silencio en la última gala de Telefe y aclaró el verdadero motivo de la ausencia del locutor oficial.

Un hecho completamente inesperado sacudió el desarrollo de Gran Hermano 2026 en la pantalla de Telefe . Durante la jornada del martes 23 de junio, la producción del programa tomó la determinación de modificar la voz del icónico dueño de la casa más famosa del país, una situación que descolocó por completo a los jugadores en el encierro, con la única excepción de Pincoya , quien pareció asimilar el cambio con total naturalidad.

La confesión en vivo que movilizó a todo Gran Hermano: "Si no fuese por vos..."

Quien asumió la responsabilidad de interactuar y dar directivas en las últimas horas fue el locutor oficial que se encargó de la versión chilena del formato. Ante el desconcierto generalizado y para cortar de raíz cualquier tipo de especulación malintencionada o teorías conspirativas en las redes sociales, Santiago del Moro aprovechó la gala en vivo para aclarar detalladamente el motivo de esta llamativa ausencia.

“Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando , porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big (Rodolfo Valss), está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa”, precisó el conductor del programa. De esta manera, llevó tranquilidad tanto a los televidentes como a los propios participantes del certamen respecto a la salud del histórico locutor.

A lo largo de los 25 años de historia del reality en Argentina han pasado diferentes locutores, pero Rodolfo Valss se consolidó firmemente como la máxima e indiscutida autoridad de las temporadas más recientes. Su figura es tan emblemática que fue el encargado de apagar las luces del estudio y de la casa en los momentos más emotivos del show, acompañando en el cierre a campeones y finalistas destacados como Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tato Algorta .

Los beneficios que recibe el líder dentro de Gran Hermano se encuentran en constante transformación a lo largo de la competencia, siendo la inmunidad lo único que se mantiene. En esta oportunidad, JC se coronó como el ganador de la semana tras imponerse sobre el resto de sus compañeros en un exigente desafío físico y mental . Los participantes debieron recrear una secuencia de frutas exacta en una prueba que combinó rapidez, memoria y lógica.

De cara a la gala de nominación de este miércoles, el triunfo de JC llega acompañado de un beneficio particular para la competencia. Además de asegurarse una semana más de permanencia, el flamante líder tendrá la obligación de fulminar a uno de sus compañeros una vez que quede conformada la placa definitiva de nominados.

Su próximo movimiento genera una enorme incógnita en el ambiente, ya que si bien mantiene una conducta clara al votar en el confesionario, es un jugador de perfil bajo cuya presencia no pasa factura en la convivencia diaria.

JC es el nuevo líder de la semana y contará con el beneficio de subir a alguien a placa #GranHermano pic.twitter.com/Pq5AbZM44w — lautrolo (@itslautrolo) June 23, 2026

El misterio alrededor de las decisiones de los nuevos ingresantes no es una novedad en el juego, dado que Cola y Hanssen vivieron situaciones muy similares cuando les tocó liderar la casa y supieron descolocar a todos con sus estrategias. De hecho, este último ejecutó una jugada tan arriesgada en su momento que terminó provocando el duelo telefónico más fuerte en lo que va de la temporada, el cual concluyó con la sorpresiva salida de Titi frente a Sol Abraham.

Por otro lado, la última eliminada del reality no se despidió con las manos vacías y dejó su marca en el juego a través de su última jugada. Titi Tcherkaski decidió utilizar su beneficio de expulsada para anularle la votación completa a Charlotte Caniggia, argumentando que su compañera se maneja más por impulsos sentimentales que por pura estrategia.

Con este movimiento, y sabiendo que Charlotte está enemistada con el grupo de Andrea del Boca, la exparticipante se aseguró de proteger a su propio equipo de esos votos en la placa que se armará esta noche.