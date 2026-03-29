La confesión de Sabrina Rojas habló sobre su vínculo con Chatruc: "Estoy realmente..."

La conductora habló públicamente sobre los rumores de la relación con el exfutbolista y sus encuentros y cenas compartidas. “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”, confesó.

Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc quedaron desde hace semanas en la boca de todos por el supuesto romance entre ambos luego de haber sido vistos juntos compartiendo encuentros y cenas compartidas. Ahora, la propia modelo se animó a hablar sobre el tema que tiene en vilo al mundo del espectáculo. ¿Nació el amor?

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Si bien el primero en hablar al respecto fue el propio exjugador, quien confirmó que frecuentemente se ven, no le puso nombre a su relación. Sin embargo, ahora, la propia conductora rompió el silencio y dio más detalles de cuál es el vínculo que los une.

Durante una entrevista de relax con la revista Para Ti, Sabrina no le esquivó a la consulta y fue sincera: “Hoy te puedo decir que estoy sola, realmente” . De igual modo, aclaró que con Pepe se conocen desde hace mucho tiempo, “no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas… compartiendo”.

“Con Pepe es raro todo porque nos conocemos de hace un tiempo. “Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas ”, se sinceró entre risas.

Al mismo tiempo, la modelo aclaró que hasta el momento no hay un título: “No hay nada para decir más que conociendo a una persona que ya conozco un poco más, pero somos amigos”. Bromeando con su entrevistadora, Priscila Crivocapich, la también actriz le preguntó si “lo recomienda”.

“Tiene muchos sí: es una gran persona, es leal, es bueno, es inteligente. “Bueno, deportista, ni hablar, ídolo de muchos”, respondió lanzando un guiño para ambos, a lo que Sabrina lanzó con risas: “Pará, si no sucede conmigo, lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas”.

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Sabrina Rojas sorprendió con una revelación sobre Luciano Castro

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores en redes con una confesión sobre la convivencia con su expareja, Luciano Castro: "Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, lo único que extraño del matrimonio", aseguró.

La conductora habló de su nueva rutina en la cocina, ahora que se ocupa de la crianza de sus dos hijos sola y que no tiene su programa de televisión. "Antes, cuando volvía, ya estaba la cena y todo hecho. Ahora tengo que hacer todo yo: llevar y buscar a los chicos, llevar a Fausto a fútbol y, cuando volvemos a las 8 de la noche, no puedo recién ahí ponerme a cocinar", empezó.

En sus historias de Instagram detalló el horario en el que empieza a organizarse en la cocina, ahora que no trabaja a la noche. "¿Qué hora es? 17:26. Quiero dejar constancia de cómo es mi vida ahora. Antes yo hacía Pasó en América, entonces me iba para Capital...", recordó.

Lejos de los flashes y el glamour de la pantalla, la actriz detalló en varias historias de Instagram que se ocupa ella sola de la crianza de Esperanza y Fausto, fruto de su relación con el actor, y para eso tiene una logística definida. "Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, es lo único que extraño del matrimonio", confesó con humor.

La actriz aprovechó el ida y vuelta con su público para contar que va a refaccionar su cocina: "En breve empieza una obra en mi cocina. Vienen cambios en casa. Pediré delivery hasta que la dejen nueva", aseguró, mientras su exmarido recupera su salud.