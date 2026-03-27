¿En pareja? Qué dijo José Chatruc sobre el supuesto romance con Sabrina Rojas La gran duda que recorre los programas de chimentos es si se trata de un vínculo reciente que intentan protegerse del caos mediático o si simplemente son dos colegas. + Seguir en







La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance. Redes sociales

Todo explotó por una imagen de ambos cenando en un restaurante de Las Cañitas. Por ahora, nadie habla de "noviazgo", pero sí de una química que traspasa la amistad.

El punto de reunión clave es un complejo de pádel que pertenece a Chatruc. Aunque Sabrina no juega, es fija en todos los asados y comidas del grupo.

Pepe no dio vueltas y definió a la conductora como una mujer "hermosa". Sin embargo, recientemente Paula Varela afirmó que el romance es real y que "se gustan mucho".

Los periodistas de espectáculos coinciden en que la relación está "naciendo" y promete dar más capítulos. El mundo del espectáculo ha amanecido con un rumor que ha escalado rápidamente en las redes sociales, vinculando sentimentalmente a dos figuras muy queridas por el público: José "Pepe" Chatruc y Sabrina Rojas. Las versiones de un incipiente romance entre el ex futbolista y la conductora comenzaron a circular tras una serie de coincidencias en eventos privados.

Lo que verdaderamente ha llamado la atención de los cronistas de espectáculos no es solo la posibilidad de una nueva pareja, sino la cautela con la que ambos han manejado sus declaraciones públicas iniciales. La repercusión de este supuesto romance se da en un contexto donde ambos se encuentran atravesando etapas de soltería y renovación profesional.

Así fue la aclaración de Chatruc por el romance con Sabrina Rojas Sabrina Rojas y José Chatruc cenando en Las Cañitas Lo que comenzó como una simple foto en un restaurante de Las Cañitas se ha transformado en el rumor más caliente del momento, uniendo los mundos del fútbol y la farándula.

Ante la viralización de las imágenes, José "Pepe" Chatruc decidió romper el silencio, y aunque no confirmó un noviazgo formal, sus palabras no pasaron desapercibidas: no dudó en calificar a Sabrina Rojas como una mujer "hermosa". El exjugador explicó que el punto de encuentro frecuente es un complejo de pádel de su propiedad, donde se organizan eventos sociales. "Ella no juega, pero viene a las comidas", reveló con complicidad, dejando claro que la frecuencia de sus encuentros ha aumentado considerablemente en el último tiempo.

Desde el panel de Intrusos, la periodista Paula Varela aportó detalles que refuerzan la teoría de un romance en ciernes. Según la información volcada en el programa, ambos forman parte de un "grupete" de amigos compuesto por personas separadas y con hijos que comparten salidas, cenas y eventos deportivos.

Sin embargo, la conexión entre el ex Racing y la actriz habría ido un paso más allá de lo grupal: el pasado fin de semana se los vio juntos en el festival de cumbia La Mágica, donde Sabrina habría "arrastrado" a Chatruc para disfrutar de la música tropical. Aunque los protagonistas prefieren la cautela, en el entorno mediático ya se habla de una atracción mutua evidente que, por ahora, oscila entre una amistad especial y un incipiente "touch and go".