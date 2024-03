La colección de microbikinis de Silvina Escudero: colores llamativos y estampados a la moda para el verano

Silvina Escudero vistió una gran cantidad de microbikinis en la última temporada y en esta nota te contamos sus mejores looks . Fanática de este tipo de prenda, se la pudo ver con conjuntos que complementó a la perfección con los mejores accesorios del verano.

En otra ocasión la prenda seleccionada fue una microbikini de color verde lima, caracterizada por su tamaño ultra XXS y un estampado psicodélico. Este traje de baño, especialmente llamativo por su vibrante tonalidad y diseño, se complementó con un estilo taparrabos que llevó con total confianza, demostrando su habilidad para llevar las tendencias imponiendo su estilo.

Por último, recordamos la vez en la que la modelo se tomó una serie de selfies mientras tomaba sol en el jardín de su casa. Para la ocasión eligió una microbikini diminuta. Recostada boca acabo, mostró los detalles de breteles finos de un corpiño en color nude y parte de una microtanga blanca estilo hilo dental con tiras que combinaron con la pieza de la parte superior. Además, le sumó unos anteojos de sol oscuros firmados por Prada y un peinado semirecogido con un pequeño rodete alto.

Las publicaciones de Silvina Escudero, como suele suceder, generaron una avalancha de reacciones positivas en sus redes sociales, acumulando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios. Sus seguidores elogiaron cada uno de sus looks y confirmó su capacidad de marcar tendencia.

Flavia Palmiero combinó microbikini con un look de salida y sorprendió a todos

Flavia Palmiero llamó la atención en una sesión de fotos luciendo una microbikini y un chaleco de cuero sin nada debajo. La modelo captó las miradas con su estilo y a sus 57 años continúa compartiendo sus looks en sus redes sociales, difundiendo también diversas facetas de su vida. Entre estas, se encuentra su propia línea de trajes de baño lanzada durante la pandemia.

En esta producción exclusiva para su marca, la empresaria optó por un look elegante y audaz, combinando un chaleco de cuero sintético total black, con la parte inferior de una microbikini negra, ajustada con delicadas tiras a los lados. Esta elección no solo destacó lo atenta que está al rumbo de la moda sino que también dejó en evidencia la versatilidad y el glamour de las prendas de su marca.

El conjunto se complementó con un maquillaje que destacó sus ojos con sombras doradas y delineador negro, con el que logró un efecto dramático. Por otro lado, un toque de rubor y labial rosado suavizaron el look, equilibrando la audacia del outfit con una estética chic. La modelo innovó en la manera de llevar adelante su vestuario con clase al mezclar su microbikini con esta prenda de cuero, marcando una tendencia en la moda de invierno.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, y sus seguidores llenaron su publicación de elogios y "me gusta". De esta manera, resaltaron su estilo y reconocieron su capacidad de innovar y sorprender con sus elecciones de moda. Flavia Palmiero sigue demostrando que es una verdadera influencer en el ámbito de la moda, marcando tendencia e inspirando a sus fans a explorar nuevos looks.