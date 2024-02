Silvina Escudero bailó haciendo en challenge y mostró la microbikini que es moda en 2024

Silvina escudero micro bikini rosa Instagram

La publicación recibió cerca de 25 mil "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron el look. Como es usual, Silvina Escudero volvió a marcar tendencia con su look y a afirmar su lugar como referente en la moda y como una persona con mucho poder de influencia en sus fans a partir de sus outfits.

Iliana Calabró no le escapó al sol en Mar del Plata y se lució con una microbikini a la moda

Iliana Calabró se mostró paseando por Mar del Plata con una microbikini ultra shiny que sorprendió a todos. La reconocida actriz, actualmente protagonizando la obra teatral "Perdidamente", continúa cautivando a sus seguidores en las redes sociales con sus postales desde la costa.

La estrella no duda en compartir momentos de su día a día en Mar del Plata, mostrando su rutina, encuentros y paseos a través de videos e historias en sus redes sociales. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al lucir una microbikini de lúrex en tono chocolate, adornada con detalles shiny. Estos brillos son una de las tendencias de la temporada, elegido por numerosas famosas en este 2024.

Para su caminata por la ciudad costera, Iliana Calabró combinó su microbikini con mini shorts de jean y un sombrero, creando un look chic y veraniego que refleja su estilo único. La publicación de la actriz en Instagram generó una gran repercusión, recibiendo numerosos elogios de sus seguidores. Con su presencia en las redes sociales, la actriz continúa siendo una figura destacada en el mundo del espectáculo y de la moda.

