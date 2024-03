Silvina Escudero disfrutó de la pileta con una microbikini estampada con colores muy llamativos

Lit Killah presenta "Mi Clan", tema que es parte de LOL: "Quiero seguir abriendo puertas no solo para mí, sino para todos"

Look microbikini silvina escudero Instagram

No solo el traje de baño atrajo miradas, sino que los accesorios elegidos por la bailarina también jugaron un papel importante en su outfit. La modelo completó su look veraniego con una elegante capelina de mimbre, destacada por un lazo negro, y unos sofisticados anteojos de sol de Fendi, con un diseño cuadrado y marco color crema. Junto a su fiel compañero Titán y luciendo su pelo suelto en ondas con un maquillaje suave.

Microbikini silvina escudero Instagram

Silvina Escudero logró una combinación perfecta de moda y tendencias que encantó a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su apoyo a través de una gran cantidad de "me gusta" y comentarios positivos en su perfil de Instagram.

Silvina escudero microbikini color Instagram

Noelia Marzol volvió a lucirse en microbikini con estampado rayado mientras disfrutaba de un sauna

Noelia Marzol subió a sus redes sociales una foto vistiendo una microbikini de rayas en una sesión relajante de sauna. De esta manera, llamó la atención de sus seguidores en Instagram. Conocida por su carisma, la destacada bailarina y empresaria no solo brilla en el escenario sino también en el ámbito digital, donde comparte con sus seguidores algunos momentos de su vida personal y profesional. En su última publicación, la influencer invitó a sus fans a tomar un momento de descanso y cuidado personal.

El conjunto tiene un diseño minimalista a rayas en colores hueso y camel, perfecto para una sesión de sauna seguida de un relajante hidromasaje.

noelia marzol microbikini estampada Instagram

El traje de baño contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustable en los costados de la cadera. La bailarina optó por un look que complementó con una delicada cadena de plata, demostrando que la elegancia y la sencillez pueden ir de la mano.

noelia marzol microbikini eestampado Instagram

La publicación de Noelia Marzol en Instagram rápidamente se convirtió en un éxito, sumando miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look. Con más de 2.4 millones de fans en la plataforma, nuevamente mostró su habilidad para interactuar con su público, quienes valoran no solo su talento artístico sino también su gusto por la moda.