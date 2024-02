Silvina Escudero posó en microbikini y combinó dos modas: total black y estampado

Silvina Escudero llamó la atención de sus seguidores en Instagram al estrenar una microbikini. La modelo marcó tendencia con uno de los diseños que vienen pisando fuerte en el verano. La actriz, bailarina y vedette, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en la red social, nuevamente compartió una tarde de su vida con sus fans, como suele hacer en su perfil e historias de Instagram. En esta ocasión, desde la playa mostró su look.

Silvina Escudero microbikini Instagram

La modelo se encuentra en la playa descansando como parte de sus vacaciones, luego de un agitado 2023. Con el objetivo de recargar energía, pasó una tarde bajo el sol cerca del mar y seguramente sus seguidores habrán reaccionado como suelen hacerlo cada vez que ella comparte alguna publicación en su perfil.

Festejando San Valentín, Cinthia Fernández bailó con una microbikini que lució el color de la temporada

Cinthia Fernández celebró San Valentín compartiendo un video en el que bailó vistiendo una microbikini rosa chicle desde el jardín de su casa. Atenta a la moda actual, la influencer se grabó para realizar una publicación en la que además dejó un mensaje por San Valentín. Una vez más, desplegó su estilo y su glamour mientras mostró detalles de uno de sus diseños favoritos, volviendo a poner en escena el rosa como uno de los colores de la temporada.

La bailarina optó por un conjunto neón rosa, uno de los colores más elegidos por las famosas en el 2023. La modelo exhibió en el video, en donde realizó unos pases de baile con unas piedras de fondo, un traje de baño de dos piezas que fusionó lo retro con lo deportivo. El diseño, caracterizado por un corpiño triangular tipo crop top y una bombacha colaless, le dio un enfoque moderno y chic que combinó con el estilo que la caracteriza.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

La publicación, acompañada de un mensaje alusivo a San Valentín, no tardó en generar una gran cantidad de reacciones positivas en las redes sociales. “¡FELIZ SAN VALENTÍN A TODOS! Un saludo a mi carajito de la flecha. Sí, sigo así… arriba las que están solteras”, expresó la panelista. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su mensaje, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en el entorno digital.

cinthia fernandez rosa microbikini Instagram