La China Suárez rompió el silencio sobre la acusación de Martín Cirio por "soltarle la mano"

Eugenia “La China” Suárez es una mujer que se caracteriza por no callarse nada cuando algo no le gusta. Y en ese sentido, volvió a alzar su voz cuando le preguntaron por los dichos contra ella y otros famosos de Martín Cirio, el influencer conocido como La Faraona,que en los últimos días fue declarado inocente en una causa por pedofilia .

En ese sentido, los fanáticos de la exCasi Ángeles quisieron saber cuál es la respuesta a esa acusación del comediante. La actriz respondió sin filtros en la caja de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram con sus más de 6 millones de seguidores. “¿Escuchaste lo que dijo Martín Cirio de vos?”, se animaron a preguntar.

“Algo me contaron. Ni idea por qué me nombra. En estos tiempos, ¿dejar de seguir a alguien es culpabilizarlo de algo?”, comenzó explicando la cantante y aclaró: “Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más”.

China Suárez Martín Cirio Instagram

Qué dijo Martín Cirio sobre la China Suárez en su documental

“Casi 3 años de callarme la boca. 3 años de no poder responder ataques. 3 años de soportar que digan de mí cualquier cosa”, escribió Martín Cirio en su cuenta de Instagram y pagina web para anunciar el lanzamiento.

En la publicación en sus redes, La Faraona manifestó que “finalmente tengo un papel que dice nunca tuve nada que ver con lo que se me acusó, y nunca más nadie me va a poder asociar con la pedofilia porque si lo hacen la justicia caerá con todo su peso”.

Y agregó: “Ahora es el momento de contarles al detalle todo lo que pasó y de lo que nunca pude hablar hasta este momento, en una bella obra teatral llamada MARTIN CIRIO EL DOCUMENTAL”.

Cuando explicó su vínculo con los famosos y los que se alejaron apenas se vio envuelto en la investigación judicial de la que en los últimos días fue declarado inocente, a una de las primeras que nombró fue a la exnovia de Rusherking.

Más allá de que habrá que pagar un ticket para acceder al documental completo, en el Twitter de LAM publicaron algunas partes del audiovisual. Respecto a su relación con La China, aseguró que “nunca fue amigo”, pero sí tenía buena onda con ella y se sorprendió cuando la actriz dejó de seguirlo en las redes, luego de que explotara el escándalo.

“Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero nos teníamos en mejores amigos en Instagram, nos mandábamos algún que otro mensajito y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque”, contó Cirio.