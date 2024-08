La China Suárez recordó la microbikini roja que usó en Miami y es la nueva tendencia para la playa

La "China" Suárez volvió a llamar la atención en Instagram al posar en microbikini roja , un color que marca tendencia en la temporada actual. Fanática de la moda y atenta a las últimas tendencias, la actriz fue el centro de las miradas en las redes sociales al compartir una nueva foto con su último look en su cuenta oficial.

Fiel a su estilo, la modelo posó de espaldas a la cámara con un diseño con un llamativo tono rojo fuego . Este conjunto de dos piezas se compone de un corpiño de moldería triangular y una bombacha estilo culotte con tiritas ajustables a los lados, que se atan en forma de moño. Para completar su look de playa, optó por unas cómodas ojotas negras.

China suarez microbikini Instagram

La publicación no tardó en generar un gran impacto entre sus seguidores, quienes llenaron la foto de comentarios con elogios por su look y de "me gusta". En su post, la "China" Suárez agregó un mensaje positivo: "Merezco, acepto, recibo", reflejando su actitud confiada y segura. Esta nueva aparición confirma su estatus como referente de moda, consolidando su influencia en el mundo de las tendencias y en las redes sociales.

Graciela Alfano sigue disfrutando de Croacia y se volvió a lucir con la microbikini más elegida para el calor

Graciela Alfano llamó la atención desde Croacia con una microbikini negra mientras disfruta de un paseo en yate por el mar Adriático. La vedette sorprendió a sus seguidores al compartir su lujosa escapada a las playas croatas, específicamente en Polace, un pintoresco pueblo en la isla de Mljet, en el sur del país, donde está acompañada por su pareja.

En su cuenta de Instagram, la modelo posó desde una embarcación con un traje de baño negro que contó con un corpiño triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables. Este conjunto veraniego resaltó su bronceado y dejó una muy buena impresión entre sus seguidores. Las fotos no pasaron desapercibidas en las redes sociales y reafirmaron su lugar como ícono de la moda.

graciela alfano microbikini Instagram

Para completar su publicación, Graciela Alfano compartió la vista de un impresionante atardecer desde el yate, acompañada de un mensaje emotivo: “Comparto este impresionante atardecer donde todo converge, desde una geografía alucinante hasta las cálidas aguas del Mar Adriático. Dando gracias por cada minuto de vida feliz y plena”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios con elogios, reflejando la admiración de sus seguidores por su estilo y su actitud positiva.