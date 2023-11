La China Suárez generó preocupación: publicó un urgente pedido y luego lo borró

La cantante C hina Suárez mostró su minuto a minuto en su viaje a España y luego sin querer evidenció una charla privada sobre Benjamín Vicuña. Pero en este caso, usó las redes sociales para algo importante y, a pocos minutos, terminó borrando toda evidencia. ¿Qué pasó?

China Suárez Redes sociales

Se cree que alguien se comunicó con ella efectivamente y la ayudaron a solucionar el problema. Esto indica que con el fin que publicó la storie fue logado, pero como no dio ninguna aclaración ni agradecimiento público, preocupó a sus fanáticos.

Por eso decidieron llenarle el buzón de mensajes directos y, hasta el momento, no se expresó por la situación y es una incógnita.

L-Gante se refirió a su relación con la China Suárez y sorprendió

Luego del supuesto alejamiento entre Wanda Nara y L-Gante, comenzó a rumorearse que el referente de RKT estaría iniciando un vínculo profesional con la actriz Eugenia China Suárez. En un principio fue evitado por ambos, pero el cantante decidió hacerle frente.

LGANTE LA CHINA Redes sociales

Fue Elián Valenzuela quien no desaprovechó el momento para responder sobre ese caso. “¿Te gustaría, por ejemplo, una colaboración con la China Suárez? Ahora está sacando mucha música…”, le consultaron desde Socios del Espectáculo.

“Me habían comentado, me habían enviado una canción, todo. No se concretó nada”, indicó el artista y descartó que estén por sacar un tema juntos, ya que aún no está grabado.