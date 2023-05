La China Suárez compartió una curiosa publicación: ¿contra Paula Chaves?

A través de una historia de Instagram, la China Suárez compartió una frase que muchos creyeron que estaba dedicada a Paula Chaves: "Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, que comió en mi mesa y conoció a mi familia. Mira si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida". Por eso, hay que tener en cuenta que el conflicto viene de larga data.