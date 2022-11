Paula Chaves sobre las polémicas con la China Suárez: "Nunca fui de su círculo íntimo"

En diálogo con Socios del espectáculo, la modelo fue consultada sobre su opinión del tema de la amistad quebrada con la actriz. " Siempre se lo liga conmigo, entonces prefiero no hablar ", remarcó visiblemente molesta al respecto. Pero no se quedó allí, sino que sí decidió hablar sobre esto, contrario a su frase inicial .

"Siempre como que ella da una nota, que pobre, tal vez no sabe qué decir. Siempre contesta esto de 'me quedé con los que me importaban, no los que no', y siempre soy yo la que cae en que no", comenzó por explicar. Por eso, inmediatamente detalló algo sobre su vínculo con la China Suárez: "Nunca tampoco fui de su círculo íntimo".

Por último, Paula Chaves se desahogó: "Estoy harta de ver mi cara, pero no porque reniegue de la prensa, porque estoy en esto hace mil años, pero a mí de verdad me pone mal estar en los portales". Incluso, pidió que se deje de hablar de cosas negativas que la rodeen. "No quiero ni siquiera decir porque juro que veo una nota y me agarra taquicardia, no estoy acostumbrada. Capaz que del otro lado sí esté más acostumbrada a los medios, pero a mí me hace mal, lo sufro", finalizó.