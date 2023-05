Pedro Alfonso confirmó la mala relación entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Es algo que está pasando"

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Pedro Alfonso fue consultado por la relación entre Paula Chaves y Zaira Nara , ante lo que comenzó por señalar: " Y... está frío . Todo tiene arreglo . Son cuestiones que después pasan . Se la quiere mucho a ella en la familia . Es algo que está pasando, pero que con el tiempo se va a acomodar ". De esta manera, adelantó que no considera que no haya vuelta atrás.

Igualmente, Pedro Alfonso aseguró que prefiere mantenerse al margen del tema: "Yo no me meto mucho. Obvio que fue un tema que conversamos, pero la realidad es que no tanto. Tampoco estoy al pendiente y no sé mucho porque son cuestiones de ellas. Yo creo que se va a arreglar". Con estas palabras, insistió con que la pelea no es por un tema muy serio.

De igual manera, este no es el único conflicto que atraviesa Paula Chaves, sino que durante los últimos días surgió el rumor de que Carina Zampini no está nada feliz con ser reemplazada en el programa Pasaplatos. Así, son momentos muy complicados para la esposa de Pedro Alfonso, quien evidenció que su pelea con Zaira Nara podría solo ser algo del momento.