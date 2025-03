L-Gante se cansó de Wanda Nara: la drástica decisión que tomó luego de que se filtraran las fotos en topless

La conductora de Bake Off Famosos subió fotos a sus historias de Instagram y no notó que en las capturas de la galería de su teléfono se veían varias selfies eróticas suyas.

La conductora de Bake Off Famosos subió fotos a sus historias de Instagram del festejo de uno de sus hijos pero no notó que en las capturas de la galería de su teléfono se veían varias selfies eróticas suyas .

Tras la difusión de las imágenes, el cantante de cumbia 420 tomó la drástica decisión de dejar de seguir en la red social a su novia, evidenciando así su malestar por la situación.

En ese contexto, comenzaron a circular con fuerza nuevamente los rumores de separación de la pareja, tal como ocurrió en las últimas semanas.

L-Gante dejó de seguir a Wanda Instagram

Elba Marcovecchio cruzó a Wanda Nara porque no entrega a sus hijas: "Perversa"

La abogada Elba Marcovecchio apuntó a Wanda Nara por no obedecer la decisión de la justicia en cuanto a devolverle sus hijas a su padre Mauro Icardi: "Ser tóxica es tener contenido perverso y violento”.

“Cuando vos tenés en una pareja una persona tóxica, la relación es tóxica. Porque la toxicidad es como una mancha de tinta, se transmite a todos, incluso a los hijos”, aseguró la letrada.

La defensora del jugador del Galatasaray aseguró sobre la decisión de que las nenas no vuelvan con su padre que habría comunicado Nara: "Me cuesta creer que las nenas que estuvieron hasta el 6 de enero con el papá, que tienen una relación fantástica con el padre, que vivieron un año y pico solas con el papá en Turquía, que me digas que no quieren volver con su papá", dijo.

Agregó: "Me parece que si así fuere, cosa que tengo muchas dudas, estás hablando de justamente una maniobra que ha hecho Wanda sobre las nenas”, insistió.