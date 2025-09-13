Falta menos para la entrega del Balón de Oro 2025: todo lo que tenés que saber

El Balón de Oro 2025 ya tiene fecha confirmada y el mundo del fútbol empieza a palpitar la ceremonia más esperada del año. La gala reunirá a los mejores futbolistas, entrenadores y clubes de la última temporada para reconocer a los protagonistas que brillaron en las principales competiciones internacionales.
Organizado por la revista France Football desde 2016, el evento se llevará a cabo en París y reunirá a un jurado compuesto por 100 periodistas especializados de diferentes países. La edición 2025 evaluará el rendimiento de los deportistas y equipos entre julio de 2024 y junio de 2025, periodo en el que se definieron títulos y en donde varios futbolistas destacaron con su actuación.
Entre los candidatos figuran estrellas consolidadas y jóvenes que irrumpieron con fuerza, lo que anticipa una velada con sorpresas y consagraciones que pueden ser inéditas. También habrá representación argentina, tanto en la lista principal como en premios específicos, con nombres que vienen de ser protagonistas en Europa y a nivel de selecciones.
Lamine Yamal en Barcelona
Barcelona
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025
La ceremonia del Balón de Oro se celebrará el 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París. En ese lugar se darán a conocer los ganadores de todas las categorías, desde el mejor jugador y la mejor jugadora hasta los entrenadores y clubes más destacados.
La expectativa es máxima porque ninguno de los favoritos al premio principal conquistó el trofeo en ediciones anteriores, por lo que habrá un nuevo nombre grabado en la historia de este galardón. Además, figuras como Emiliano “Dibu” Martínez buscarán repetir conquistas en distinciones individuales que ya ganaron en temporadas recientes.
Lionel Messi Balón de Oro
La lista de los candidatos al Balón de Oro 2025
Mejor jugador
- Kylian Mbappé (Real Madrid, España)
- Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra)
- Lautaro Martínez (Inter, Italia)
- Joao Neves (PSG, Francia)
- Nuno Mendes (PSG, Francia)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia)
- Ousmane Dembélé (PSG, Francia)
- Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania)
- Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)
- Pedri (Barcelona, España)
- Scott McTominay (Nápoli, Italia)
- Robert Lewandowski (Barcelona, España)
- Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania)
- Achraf Hakimi (PSG, Francia)
- Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra)
- Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania)
- Denzel Dumfries (Inter, Italia)
- Désiré Doué (PSG, Francia)
- Jude Bellingham (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)
- Lamine Yamal (Barcelona, España)
- Vitinha (PSG, Francia)
- Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra)
- Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra)
- Vinicius Jr. (Real Madrid, España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra)
- Fabián Ruiz (PSG, Francia)
- Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)
- Raphinha (Barcelona, España)
Lev Yashin (mejor arquero)
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter, Italia)
dibu martinez
Redes sociales
Premio Kopa (mejor jugador Sub 21)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)
- Pau Cubarsi (Barcelona, España)
- Désiré Doué (PSG, Francia)
- Estevão (Palmeiras, Brasil)
- Dean Huijsen (Real Madrid, España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra)
- Rodrigo Mora (Porto, Portugal)
- Joao Neves (PSG, Francia)
- Lamine Yamal (Barcelona, España)
- Kenan Yildiz (Juventus, Italia)
Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)
- Antonio Conte (Nápoli, Italia)
- Luis Enrique (PSG, Francia)
- Hansi Flick (Barcelona, España)
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)
Club del año masculino
- Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Chelsea (Inglaterra)
- Liverpool (Inglaterra)
- PSG (Francia)
Mejor jugadora
- Alexia Putellas (Barcelona, España)
- Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra)
- Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos)
- Aitana Bonmatí (Barcelona, España)
- Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)
- Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania)
- Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra)
- Sofía Cantore (Juventus, Italia)
- Steph Catley (Arsenal, Inglaterra)
- Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos)
- Melchie Dumornay (Lyon, Francia)
- Emily Fox (Arsenal, Inglaterra)
- Cristiana Girelli (Juventus, Italia)
- Esther González (Gotham FC, Estados Unidos)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona, España)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania)
- Patri Guijarro (Barcelona, España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil)
- Lindsey Heaps (Lyon, Francia)
- Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra)
- Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride, Estados Unidos)
- Clara Mateo (París FC, Francia)
- Ewa Pajor (Barcelona, España)
- Claudia Pina (Barcelona, España)
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra)
- Caroline Weir (Real Madrid, España)
- Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)
Mejor arquera
- Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos)
- Catalina Coll (Barcelona, España)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra)
- Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra)
Mejor jugadora Sub 21
- Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra)
- Linda Caicedo (Real Madrid, España)
- Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra)
- Vicky López (Barcelona, España)
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay)
Premio Johan Cruyff (mejor entrenador femenino)
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra)
- Arthur Elias (selección de Brasil)
- Justine Madugu (selección de Nigeria)
- Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra)
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)
Club del año femenino
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- Lyon (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)