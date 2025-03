Elba Marcovecchio cruzó a Wanda Nara porque no entrega a sus hijas: "Perversa"

La defensora del jugador del Galatasaray aseguró sobre la decisión de que las nenas no vuelvan con su padre que habría comunicado Nara: "Me cuesta creer que las nenas que estuvieron hasta el 6 de enero con el papá, que tienen una relación fantástica con el padre, que vivieron un año y pico solas con el papá en Turquía, que me digas que no quieren volver con su papá", dijo.

Agregó: "Me parece que si así fuere, cosa que tengo muchas dudas, estás hablando de justamente una maniobra que ha hecho Wanda sobre las nenas”, insistió.

Embed GUERRA entre Wanda Nara y Mauro Icardi: Habla ELBA MARCOVECCHIO



"Wanda es tóxica y ejerció violencia"

"Es imposible que Mauro se lleve a las nenas a Turquía"



En el programa Diario de Mariana, en América, Marcovecchio desmintió la posibilidad de que Icardi se lleve a sus hijas a Turquía sin autorización: "Mauro hizo todo absolutamente por derecha. Es imposible que se las lleve por la fuerza, las nenas tienen prohibida la salida del país".