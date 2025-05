L-Gante habló de su grave problema de salud: "Me encontraron insuficiencia cardíaca y renal"

Durante su visita a Almorzando con Juana, L-Gante hizo referencia a su recital del 7 de mayo y expresó: " Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así . Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud ". Con estas palabras, llenó de preocupación a todos en la mesa y a los televidentes.

Al ser consultado por esto último, el cantante reveló: "Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal. Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás. Estoy con una dieta de comida". Así, Elian Valenzuela demostró que no todo sobre su vida es público y encendió las alarmas en redes sociales.

L-Gante L-Gante sorprendió al revelar su complicado problema de salud. Redes sociales

Para finalizar, L-Gante explicó: "Después me han dado con todo en los medios. Así que, anteayer, me realicé un examen de orina y sangre que me dio toda la parte de sustancias negativo. Yo ya lo sabía, pero lo quería mostrar porque todos pensaban que era por eso". De esta manera, también buscó aclarar que está limpio en cuanto a sus adicciones.

Embed - "ME ECONTRARON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y RENAL": LA CONFESIÓN DE L-GANTE SOBRE SU SALUD

