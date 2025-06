Impresionante transformación de Kim Kardashian: sorprendió con su profundo cambio de look

Kim Kardashian Roberto Cavalli / Nadia Lee Cohen

Aunque no es la primera vez que elige el rubio, esta versión corta y clara del peinado sorprendió incluso a sus seguidores más fanáticos. En ediciones anteriores de la MET Gala, la más famosa del Kardashian optó por melenas doradas para complementar vestidos impactantes, incluido el recordado modelo de Marilyn Monroe que usó en 2022.

Con este nuevo enfoque de su estilo, confirma su versatilidad estética y su capacidad para llamar la atención sin esfuerzo. El estilo pixie que presentó no solo marca un regreso a una estética clásica, sino que también la alinea con las últimas tendencias en cortes de pelo.

Kim Kardashian Roberto Cavalli / Nadia Lee Cohen

Quién es Kim Kardashian

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California, y construyó una carrera multifacética que abarca el entretenimiento, los negocios y la moda. Su salto a la fama se dio a principios de los años 2000, inicialmente como amiga y asistente de Paris Hilton, con quien apareció en el reality The Simple Life. Sin embargo, su notoriedad explotó en 2007 con el estreno del programa Keeping Up with the Kardashians, impulsado por la difusión de un video íntimo con el cantante Ray-J.

Hija del abogado Robert Kardashian, recordado por su participación en el juicio de O.J. Simpson, y de Kris Jenner, creció en una familia que luego se convertiría en uno de los clanes más mediáticos del mundo. Junto a sus hermanas Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, construyó un imperio mediático apoyado en su exposición televisiva, redes sociales y un buen sentido de los negocios.

kim kardashian gettyimages

A lo largo de los años, participó en reality shows derivados, películas y campañas publicitarias. Fundó marcas exitosas como KKW Beauty y Skims, ambas valuadas en cifras millonarias. Su perfil emprendedor la llevó a ser portada de Forbes y ser reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo de la moda y la cosmética. En 2021, fue oficialmente declarada multimillonaria por la misma publicación.

Desde 2018, además, se involucró activamente en temas sociales, estudiando derecho y promoviendo reformas al sistema penitenciario de Estados Unidos. Incluso mantuvo reuniones con el entonces presidente Donald Trump en iniciativas vinculadas con la justicia. Actualmente, continúa diversificando su perfil entre el entretenimiento, la filantropía y los negocios.