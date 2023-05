KHEA confirmó la fecha de estreno de "Serotonina", su primer álbum tras 6 años de éxitos

KHEA KHEA vuelve con todo. Mika Borgia

Según informó el propio KHEA, el orden de los temas es el siguiente:

Intro. Eclipse. Batalla. Sin corazón. Con un beso. Efecto. Como yo te quiero. Para amarte a ti, con Tiago PZK. Esta canción la lanzó el 27 de abril. RCP, con Asan. Volverás. Nunca voy solo, con Milo J. De la Tierra a Marte.

KHEA Serotonina La portada y la contratapa de Serotonina, el primer álbum de KHEA. Instagram

Junto a la publicación, el joven cantante aprovechó para agradecer por todo el apoyo que recibe: "Espero que les guste, les encante, los represente y lo amen tanto como yo, les doy mi corazón y alma en esta obra". De esta manera, KHEA se prepara para el lanzamiento de su primer álbum tras tener mucho éxito con los sencillos She Don't Give a Fo, Loca, Ella Dice y Ayer Me Llamó Mi Ex, entre muchas otras.