KHEA lanzó una balada junto a Tiago PZK llamada "Por Amarte a Ti"

El primero en hablar al respecto fue el autor, quien expresó: "Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo 'esto es lo que quería escuchar'. Surgió en el silencio de esa búsqueda interna".

Khea Tiago PZK Para Amarte a Ti La tapa del tema de KHEA junto a Tiago PZK. Interscope Records

Por su parte, Tiago PZK explicó: "Una de las cosas que más me gustó de Para Amarte a Ti es que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un 'alejate de mí que te puedo lastimar' y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme". Con estas palabras, se mostró muy feliz de poder colaborar junto a KHEA.

"Somos amigos hace una banda y hoy en día me encontré con un chabón super maduro y evolucionado en cuanto a todo lo que le pasó en su vida", continuó Tiago sobre KHEA. Con un sonido nostálgico a través de los acordes del piano, en la letra el autor narra: "A ver si comprenden que el problema es que para amarte a ti debo dejar de luchar conmigo".