Keith Richards recordó a Charlie Watts antes del lanzamiento del nuevo disco de los Rolling Stones sin el baterista

El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, participó por primera vez de The Howard Stern Show, un popular programa de entrevistas estadounidense, para promocionar el disco Hackney Diamonds, el nuevo material de la banda luego en 18 años.

En charla con el conductor del ciclo, Howard Stern, Richards reflexionó sobre su exitosa carrera con los Stones y se emocionó al hablar de Watts. “Extraño a Charlie todos los días”, contó.

Keith Richards Charlie Watts

"Cuando salgo de mi habitación, lo primero que veo es un retrato de Charlie en la escalera. Siempre lo saludo en el camino", reveló.

En ese sentido, no escatimó en elogios para su excompañero y amigo: "Siempre fue sabido que Charlie Watts fue un excelente músico".

"El tenía inteligencia. El rock and roll no necesariamente necesita el conjunto de la batería y los tambores. Hay que hacerlo cuando no suena. Es el silencio. Si estás haciendo música, el silencio es tu lienzo", definió.