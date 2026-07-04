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4 de julio de 2026 Inicio

El emotivo video de los hinchas argentinos aplaudiendo a los jugadores de Cabo Verde tras el partido

Los jugadores africanos se fueron de la cancha reconocidos por la afición rival luego del encuentro que terminó 3 a 2 en el alargue.

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La hinchada argentina aplaudió a Cabo Verde.

La hinchada argentina aplaudió a Cabo Verde.

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La Selección argentina derrotó a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 en un partido que tuvo de todo y, como el equipo africano estuvo muy cerca de llevar el encuentro a penales tras empatar en dos ocasiones, la hinchada albiceleste les reconoció el esfuerzo.

Messi la saludó tras los rumores.
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El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con una Argentina que intentó imponer condiciones, pero se encontró con un rival ordenado y combativo. Tras un desarrollo parejo en el primer tiempo, el partido se abrió en el complemento con el empate de Cabo Verde y situaciones claras en ambos arcos.

Lionel Messi abrió el marcador tras un gran pase de Lisandro Martínez y puso el 1 a 0 a los 14' del primer tiempo. En la etapa complementaria, el rival se ubicó mejor en la cancha, adelantó líneas y logró el empate a los 59' por medio de Deroy Duarte, tras la asistencia de Ryan Mendes. El 1 a 1 fue el resultado al finalizar los 90' regulares.

En el alargue se definió todo con emociones hasta el final: Lisandro Martínez marcó el 2-1 a los 92' y Cristian "Cuti" Romero anotó el 3-2 a los 110' para Argentina, mientras que Cabo Verde había igualado 2-2 con un gol de Sidny Lopes Cabral a los 102'. Emiliano "Dibu" Martínez sostuvo el resultado con una atajada clave sobre el cierre y la Albiceleste avanzó de ronda.

Ante esa situación, la hinchada quiso dejar en claro que respetó a los jugadores rivales y, al momento de retirarse de la cancha, comenzó a aplaudirlos a todos. Incluso, Vozinha cuando salió también fue reconocido y comenzó a firmar autógrafos.

Resumen del partido: Argentina 3 - Cabo Verde 2

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