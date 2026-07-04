El emotivo video de los hinchas argentinos aplaudiendo a los jugadores de Cabo Verde tras el partido Los jugadores africanos se fueron de la cancha reconocidos por la afición rival luego del encuentro que terminó 3 a 2 en el alargue. Por Agregar C5N en









La hinchada argentina aplaudió a Cabo Verde. Redes sociales

La Selección argentina derrotó a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 en un partido que tuvo de todo y, como el equipo africano estuvo muy cerca de llevar el encuentro a penales tras empatar en dos ocasiones, la hinchada albiceleste les reconoció el esfuerzo.

El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con una Argentina que intentó imponer condiciones, pero se encontró con un rival ordenado y combativo. Tras un desarrollo parejo en el primer tiempo, el partido se abrió en el complemento con el empate de Cabo Verde y situaciones claras en ambos arcos.

Lionel Messi abrió el marcador tras un gran pase de Lisandro Martínez y puso el 1 a 0 a los 14' del primer tiempo. En la etapa complementaria, el rival se ubicó mejor en la cancha, adelantó líneas y logró el empate a los 59' por medio de Deroy Duarte, tras la asistencia de Ryan Mendes. El 1 a 1 fue el resultado al finalizar los 90' regulares.

EL RECONOCIMIENTO ARGENTINO A CABO VERDE



Los jugadores africanos se fueron del campo de juego aplaudidos por los hinchas argentinos. pic.twitter.com/uwyaFd1fLz — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026 En el alargue se definió todo con emociones hasta el final: Lisandro Martínez marcó el 2-1 a los 92' y Cristian "Cuti" Romero anotó el 3-2 a los 110' para Argentina, mientras que Cabo Verde había igualado 2-2 con un gol de Sidny Lopes Cabral a los 102'. Emiliano "Dibu" Martínez sostuvo el resultado con una atajada clave sobre el cierre y la Albiceleste avanzó de ronda.

Ante esa situación, la hinchada quiso dejar en claro que respetó a los jugadores rivales y, al momento de retirarse de la cancha, comenzó a aplaudirlos a todos. Incluso, Vozinha cuando salió también fue reconocido y comenzó a firmar autógrafos.