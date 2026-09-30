30 de septiembre de 2026 Inicio
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Escándalo en Diputados: levantaron una reunión de comisiones tras cruces e insultos entre oficialistas y opositores

El presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Raúl Zapata, apagó el micrófono del diputado de Patria Grande Juan Grabois durante el plenario, quien ya se había cruzado con representantes de La Libertad Avanza y terminó enfrentado con el titular de la reunión, que decidió darla por terminada.

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Juan Grabois se enfrentó al presidente de la comisión de Defensa Nacional

Juan Grabois se enfrentó al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Raúl Zapata, quien finalizó la reunión.

Diputados (captura de video)

La reunión del plenario de comisiones por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de la Cámara de Diputados terminó abruptamente este miércoles después de un nuevo cruce protagonizado por Juan Grabois. El diputado de Patria Grande discutió con legisladores de La Libertad Avanza y luego mantuvo un fuerte intercambio con Carlos Raúl Zapata, presidente de la comisión, quien decidió apagarle el micrófono y posteriormente levantar la reunión.

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El episodio comenzó cuando la diputada libertaria Santillán ironizó sobre una intervención anterior de Grabois: "¿No le dijo recién que no se podía leer a la funcionaria?". El dirigente respondió: "No estoy leyendo, tontita", lo que generó abucheos y reclamos de los integrantes del bloque oficialista para que se disculpara. "La estoy describiendo, no la estoy insultando", contestó Grabois, quien además agregó: "No voy a pedir disculpas".

Ante la continuidad del intercambio, Zapata advirtió: "En estos términos no vamos a poder seguir". Grabois respondió con cuestionamientos al oficialismo: "Ustedes tienen un presidente que desde el caballo del comisario se dedica a insultar a todo el mundo y se escandalizan por lo que digo yo. Hipócritas, mentirosos, tramposos, estafadores". En ese momento, el titular de la comisión le apagó el micrófono y le pidió que retomara "el cauce de esta reunión".

El diputado volvió a reclamar que no le anularan el micrófono mientras hablaba, pero Zapata respondió que continuaría haciéndolo "hasta tanto usted no modere esos términos con los que se dirige a sus pares". Grabois insistió: "Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda", frase que Zapata consideró como un límite y dio por terminado el encuentro: "En estos términos no vamos a continuar. Voy a dar por terminada la reunión".

El antecedente que había encendido el plenario en Diputados

El nuevo episodio se produjo después de otro fuerte enfrentamiento que Juan Grabois había protagonizado durante el mismo plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El dirigente de Patria Grande cuestionó al legislador de La Libertad Avanza Jairo Guzmán, a quien acusó de interrumpir de manera reiterada a Myriam Bregman mientras la diputada del Frente de Izquierda exponía sus cuestionamientos al proyecto.

"Cierren el orto y dejen hablar a la gente", reclamó Grabois en medio de la discusión y luego lanzó una serie de insultos contra los legisladores oficialistas, a quienes calificó de "vendepatrias, vendidos, coimeros de mierda". Ante la escalada del intercambio, Carlos Raúl Zapata intervino y apagó los micrófonos para evitar que el cruce continuara por la transmisión oficial de la Cámara de Diputados.

El titular de la comisión de Defensa Nacional también le pidió a Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, que interviniera para contener a su compañero de bancada: "Controlá a los tuyos, Germán". Después del episodio, Grabois volvió a cuestionar a los legisladores oficialistas en redes sociales y sostuvo: "Lo intolerable no hay que tolerarlo", en referencia al debate sobre la soberanía nacional.

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