Julieta Poggio relató el incómodo momento que vivió en la Bresh: "No sé cómo pasó"

"Tenía una pollerita hermosa camuflada, que tenía unos cordoncitos al costado", inició la exparticipante de Gran Hermano en stories. “No sé qué pasó que se me soltó el nudito del costado y me quedé en tanga por un microsegundo, me quedé en tanga en el medio del boliche... literal me quedé en culo en la Bresh".