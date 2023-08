Julieta Poggio respondió a las críticas de Pepe Cibrián: "Opina desde el total desconocimiento"

En el programa Fuera de Joda, que conduce en el streaming de Telefe, Poggio debatió junto a sus compañeros las frases del creador de Drácula, el musical. “Tengo dos cosas para opinar, dos cosas que hoy hablé con José María Muscari que es un genio y me encanta como piensa”, comenzó su descargo mencionando al director de Coqueluche, obra que la joven protagonizará en la calle Corrientes.

“Si él se dirige a las nuevas generaciones y quiere dar un buen mensaje, haciendo un video manejando no es la manera, no transmite un buen mensaje de esa forma", remarcó.

Pepe Cibrián El posteo de Cibrián contra Poggio Instagram

"Además ¿por qué estaría mal contar sobre mi debut sexual? ¿Cuál es el prejuicio que todavía existe sobre las mujeres? ¿Qué tiene? Es una pregunta como cualquier otra que me hicieron", señaló Poggio sobre una nota que le realizó un portal y que Cibrián criticó en las redes.

En ese sentido, le bajó el nivel al cruce y señaló: “Todos tuvimos nuestro debut sexual, él también lo tuvo. Dice que yo no tengo la capacidad para decir ‘no, de eso no quiero hablar’, yo no tengo problema en contarlo, es solo eso”.

“Creo que sobre nosotros, hay un prejuicio muy fuerte por la mirada del reality, por Gran Hermano y está bien. Pueden opinar porque nosotros nos pusimos ahí, también está bueno derribar los prejuicios y dejarlos de lado”, agregó.

Por último, la bailarina le dejó una invitación al director y concluyó el enfrentamiento: “Lo invito a ver Coqueluche y que opine de mi a partir de ahí, ya que ahora lo hace desde el total desconocimiento”.