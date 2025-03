Julieta Poggio indignada con su peluquero: "No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas"

La actriz no se quedó callada y le contestó: "No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas, me parece que no está bueno que se cargue el trabajo que hacen otros estilistas con mi pelo, lo escraché porque es muy mala persona".

Embed Juli Poggio habló en #PuroShow luego de escrachar a un peluquero en sus redes sociales: “no sé para qué le doy de comer a estos fantasmas”.#lovieneltrece pic.twitter.com/rQMYtxKgif — eltrece (@eltreceoficial) March 25, 2025

"En Tucumán está super escrachado por garca, si tiene una prueba, que la muestre", remarcó Poggio. y en relación a que se la involucró con Coti para acusarla una vez más de pedir que bajaran de algún trabajo a la exhermanita, aseguró: "Me cancelaron con eso, hay chats truchos".

Agregó que no iniciará acciones legales contra el estilista: "La verdad, no tengo energía ni ganas, el karma se ocupa. De esto aprendo a no darle de comer a los muertos".

En el distanciamiento entre Poggio y Romero, la modelo insistió: “Te juro que se intentó. Yo puse mi buena predisposición, pero a mí no me sale ser falsa”.