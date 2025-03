Telefe despidió a una figura histórica y estalló el escándalo: "Están haciendo una limpieza"

Entonces contó que se trata de Rodrigo Cascón, cocinero de La Peña de Morfi desde las épocas en que estaba al frente Gerardo Rozin. "Él ya no está en el canal. Telefe está haciendo una limpieza y él no va con ese perfil", agregó el periodista.

Rodrigo Cascón

Luego, dio detalles sobre la insistencia del cocinero por conservar su trabajo: "La productora quería retenerlo pero el canal no. Rodrigo ofreció cobrar menos para quedarse pero el canal igual dijo que no". En esa línea, Pochi de Gossipeame añadió: "Está decepcionado porque parece que ya tenían la decisión tomada desde hacía un montón y canceló otros trabajos".

"Estoy sorprendido pero ya estoy mejor. Somos una familia. La realidad es que los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga", señaló el propio Cascón en un móvil donde agregó: "Querían hacer unas modificaciones y había un tema presupuestario".

Entonces se refirió a su futuro laboral: "Me quedé en Pampa y la vía. Me enteré de la noticia muy cerca de la fecha en que me quedaba sin el programa. Semanas antes de que se lanzara, se adelantó el comienzo y yo no iba a estar".