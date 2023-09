Julieta Poggio habló sobre Maxi Guidici y salud mental: "Hace falta más amor"

Explotó la interna en el grupo más querido de Gran Hermano: "No tenían la misma onda"

"Buen día para todos. Este mensajito es simplemente para contarles que a mí nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos. Es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión", expresó la bailarina este sábado a través de sus historias de Instagram.

A continuación, contó que ella también sufrió problemas de salud mental luego de su paso por el reality. "Este año yo conocí por primera vez en mi vida el sentimiento de la ansiedad. Es horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada", describió.

"Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en este momento fue mi familia, que gracias a Dios siempre está para mí. Pero hay muchas personas que quizás están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos", señaló.

Julieta relacionó su experiencia y la de Maxi con el antes y después que Gran Hermano representó en sus vidas. "Siempre lo digo, pero nadie te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento. Obviamente, tiene sus cosas hermosas, pero otras que son muy fuertes para algunos", remarcó.

Historia de Julieta Poggio sobre Maxi Guidici y salud mental 24-09-23 Instagram @poggiojulieta

"Realmente me duele saber que haya gente que disfrute lastimar a otros, inventar cosas, poner un título falso en una nota con tal de un clic. No puedo entenderlo. Por más que sea para el 'show', que sean 'jodas', hay tanta impunidad detrás de algunas cuentas o algunos medios que a mí me asusta", agregó.

Por último, la actriz decidió dejar un mensaje de concientización para sus seguidores. "Realmente creo que es tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas, que todos tenemos días buenos y malos, y que realmente no saben lo que está pasando cada uno en su intimidad y por su corazón", sostuvo.

"Hace falta más respeto y sobre todo más amor. Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje. Y de paso agradezco a todas las personitas del otro lado que siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo", concluyó.

Juliana de Gran Hermano se quebró al hablar de la salud de Maxi: "Hay muchas cosas que no se saben..."

La modelo Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, se refirió al estado de salud de Maxi Guidici, su exnovio, que en las últimas horas fue internado de urgencia por haber intentado quitarse la vida ingiriendo un blíster de clonazepam.

Díaz, actual participante del Bailando 2023, se mostró muy angustiada al contar en LAM cómo fue el encuentro con su expareja: "Me lo trajeron dado vuelta, totalmente pasado de cosas".

En diálogo con Ángel de Brito, la modelo reveló que Maxi "hace rato ya que viene bastante depre, bastante bajón". "Hay muchas cosas que no se saben porque siempre él muestra la parte linda, intenta estar bien", agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1705364371239510516%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1705364371239510516%7Ctwgr%5Eea1b43bb5842102ff33550f5b6ebabbba0627339%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fratingcero%2Fjuliana-gran-hermano-se-quebro-al-hablar-la-salud-maxi-hay-muchas-cosas-que-no-se-saben-n128072&partner=&hide_thread=false Juliana Díaz habló de la salud mental de Maxi tras su alta



“No está enterado de lo que pasó se acuerda de muy pocas cosas”.



“Hace un mes empezó con una psiquiatra".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/FRKQ1ow2Ap — América TV (@AmericaTV) September 22, 2023

"Hace menos de un mes empezó con una psiquiatra, a tomar medicación. No está siguiendo bien el tratamiento, creo que eso lo tiene un poco desequilibrado. También la frustración de querer tener algo y que no se le dé. El tema de nuestra relación, pasaron muchas cosas, muchas idas y vueltas", enumeró.