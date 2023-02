Julieta de Gran Hermano habló de Coti: "No me interesa volver a hablar con ella en mi vida"

La décima edición de Gran Hermano generó, entre otras cuestiones, grandes rivalidades. Una de ellas fue protagonizada por Julieta Poggio y Constanza Romero. Este lunes quedó en claro que hay una herida que no cicatrizó, que no habrá vuelta atrás entre ambas, luego que Disney se sintiera traicionada por la integrante correntina .

Ante la respuesta de Ignacio, Walter largó una carcajada y buscó la opinión de Poggio, que se encontraba acostada: "Julieta se tapa para reírse". Enseguida llegó la respuesta enfática de la modelo: "No me da risa, ya. ¡No me da nada de risa!".

Alfa aprovechó para meter cizaña y le preguntó si sería amiga de Coti afuera de la casa. Y Julieta no dudó al momento de contestar: "La verdad es que no me interesa volver a hablar con ella en mi vida". De esta manera, quedó claro que no hay vuelta atrás en la relación entre ambas.

Nacho reveló que rompió el aislamiento y se desató un escándalo

El participante Ignacio Castañares contó que tuvo un contacto con uno de los camarógrafos del programa y generó una inmensa polémica, ya que no se está respetando el aislamiento para los integrantes de Gran Hermano 2022. Incluso, la producción quedó en evidencia al cortar la transmisión segundos después.

En diálogo con su pareja Lucila "la Tora" Villar, Nacho le contó: "Regué abajo de la puerta y uno dijo 'pero la concha de la lora'". Esto no debería ocurrir, sin importar si lo que hacen los participantes es o no dañino para la casa de Gran Hermano.