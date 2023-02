Gran Hermano 2022: el desprecio de Julieta hacia su perra hace peligrar su estadía en la casa

La participante Julieta Poggio continúa con sus polémicos comentarios sobre su perra y esto generó el repudio por parte del público de Gran Hermano 2022. Incluso, la dejó al borde de la eliminación contra Ariel Ansaldo , por lo que deberá cambiar sus dichos si no quiere continuar empeorando su imagen .

Mientras los participantes del reality se encontraban almorzando, Julieta fue consultada por Marcos sobre el cariño por su perra y la integrante de la casa fue muy dura al respecto. "No la quiero, ¿está mal? No la quiero. Hay perros que los amo, y por ella no siento lo mismo. Ella tampoco nos quiere", definió.