Gran Hermano 2023: Juliana Furia no se oculta más y reveló qué participante le gusta

La hermanita más polémica de la actual edición del reality show no deja de generar contenido y ahora apuntó a uno de los hombres.

Mientras se encontraba en el sillón del patio conversando con Bautista, Juliana sin contexto alguno lanzó: " A mi visualmente Lisandro todo el tiempo me da ganas de tener sexo ". Pero esto no fue lo único, sino que Licha estaba a pocos metros de ella y escuchó su inesperada revelación.

Ante esas palabras, y a pesar de estar conversando con Denisse y Nicolás, el participante de 33 años no dudó en intervenir: "Pará, no me puedo concentrar boluda, ¿qué querés?". Así, entre risas, confirmó que escuchó las palabras de Furia y dejó entrever cierta curiosidad con respecto a la situación.

Para finalizar, Scaglione aseguró: "Porque te gusto, p...". Esto generó las risas de todos sus compañeros, pero dejó a muchos en redes sociales teorizando sobre los motivos detrás de estas palabras, ya que hay muchos que aseguran que se trata de una estrategia para alejarlo de Isabel, con quien tiene un fuerte vínculo.

