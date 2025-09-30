Luego que confirmara su vínculo con Evelyn Botton, el hijo de Carmen Barbieri estuvo en el after de la premiación de la pantalla chica con una chica que también está vinculada a los medios.

Fede Bal estuvo a los besos con Juli Roque en el after de los Martín Fierro

Fede Bal se ganó un Martín Fierro como Mejor Programa de Viajes y Turismo, y para celebrar se hizo presente en la fiesta post premiación y se lo vio a lo con una chica . ¿Se olvidó de Evelyn Botto?

El conductor de Resto del Mundo fue reconocido por el programa que tiene en El Trece y luego de haber confirmado su acercamiento con la locutora, ahora durante el after de los premios, se lo vio a los besos, muy apasionado con la periodista y cronista de Los Profesionales de Siempre, Juli Roque.

El video y la noticia la dieron a conocer en el stream Love que se transmite dentro del shopping Abasto. “Fede Bal y una chica misteriosa a los besos furiosos en el after de los Marín Fierro”, dijo la periodista.

“¿Y la novia?, ¿estás segura que es Fede Bal?”, preguntaron sus compañeros de piso haciendo referencia a Evelyn Botto, luego de haber confirmado tiempo atrás su vínculo con la también actriz y panelista del canal de steam, Olga.

La periodista que reveló el video dio por seguro que se trata del hijo de Carmen Barbieri. “Estoy muy segura. Tenemos otro video en el que se ve mejor el beso” , indicó mientras pasaban en el vivo el compilado del momento en que el influencer y la periodista están bailando “acaramelados”.

Embed EXCLUSIVO LOVE STREAMING || FEDERICO BAL, A LOS BESOS EN LA FIESTA DE LOS MARTÍN FIERRO @AnamaFerreira @OkGuilleBarrios @AyeBenitezSi pic.twitter.com/ydIM1sCK45 — LOVE/ST (@somoslovest) September 30, 2025

Qué dijo Evelyn Botto sobre su relación con Fede Bal

Luego que se hiciera pública la relación de Fede Bal y Evelyn Botto, la actriz y cantante fue de invitada al programa de Mario Pergolini en Otro Día Perdido y el conductor no perdió la oportunidad de preguntarle cómo es el vínculo.

“Siempre fue chiste de aire hasta que hace poco pudimos coincidir y tuvimos unas citas. Estuvo muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Le pongo un 10″, señaló ella halagando al conductor de Resto del Mundo.

En esa línea, aclaró cuál es el estado actual de la relación: “Ahora estamos bárbaro, pero no estoy con él. Sabes qué pasa, hay un gris donde yo la paso bien. Cuando tenemos tiempo y deseo nos vernos, la pasamos bárbaro”.

“Compartimos eso y después cada uno hace su vida. Yo no quiero estar de novia, y sé perfectamente dónde me estoy metiendo. Quiero dejarlo claro porque me están volviendo loca. Yo no quiero meterme en ninguna rosca, así como estoy bárbara. No es mi novio”, cerró la cantante.