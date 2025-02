Juanita Repetto explotó contra las críticas por amamantar a su hijo: "Déjenme en paz"

Juana Repetto salió al cruce, otra vez, de quienes la critican porque amamanta a su hijo, Belisario, que tiene 3 años. Respondió tajante "no jodan, déjenme en paz".

Con la vuelta a clases, la semana pasada, la mediático comentó en su cuenta de Instagram cómo le cuesta que los niños se duerman temprano para levantarse al otro día para ir a la escuela, y volver a tener esa rutina después de meses de vacaciones.

"Otros dos temas que me preguntan sin parar: control de esfínteres... se fue dando muy naturalmente, y me están volviendo loca conque toma teta y tiene 4 años, y tiene 3. Es el más chiquito de la sala y cumple 4 a final de junio. No jodan", lanzó Repetto.

"Estamos con muchas cosas, recién dejó los pañales de noche, su papá está de viaje hace dos meses... en breve nos vamos a una casa nueva. No estoy para entrar en esa", concluyó.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto fue mamá por primera vez en 2016 cuando tuvo a Toribio, luego de un tratamiento de inseminación artificial. Su hijo menor, Belisario, es hijo de Sebastián Graviotto, y cumplió 3 años en junio pasado.