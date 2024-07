Juana Repetto se solidarizó con María Becerra por el cierre de sus redes sociales

Cansada de estas actitudes sin sentido, la mediática decidió exponer a la mujer y apuntó: "Ella no entiende por qué soy tan desagradable. Es una hermosura de ser humano. De los más agradables que vi últimamente". Además, mostró los textos que recibe a diario de la misma persona.

Juana Repetto en redes sociales Redes Sociales

En cada una de las capturas se puede ver las descalificaciones hacia Juana, con palabras que van desde "estúpida", "fea", "ridícula", hasta agresiones a su hijo como: "Tiene 15 años el pelo.... y le seguís dando teta”.

Quién es la agresora de Juana Repetto

Juana Repetto aclaró que no todos los mensajes son como los de su agresora sino todo lo contario: "Lo primero que voy a decir es que el 90% de sus mensajes son positivos, hermosos y les agradezco un montón que siempre que pasa algo se preocupan y nos preguntan cómo estamos y están pendientes”, comenzó

Embed - JUANA REPETTO mostró CÓMO la HOSTIGAN en REDES SOCIALES

Enseguida publicó quién es la usuaria que la agrede a diario y pidió "si la conocés, ayudala” junto a una captura del perfil de @beremartinez04 (Berenice Martínez). Habló sobre María Becerra como "una cantante exitosa que se hizo desde abajo y que nadie le regaló nada, no sé quién tiene algo para criticarle. Hasta le critican el físico y es hermosísima. (...) Ni siquiera está en polémicas, porque es una piba que canta y hace shows y recibe un hate que la está destruyendo emocionalmente”.

Juana Repetto apuntó a una usuaria en redes sociales Redes Sociales

Destacó que se termina naturalizando la agresión y "se aprende a vivir con eso, que no está bien. Le dicen pel..... a mi hijo". Volvió contra su agresora: "No hay un comentario que no sea tirándome mier.. con una agresividad extrema. Si la conocés, ayudala. No sé qué le está pasando en su vida, pero bien no debe estar, así que tirale un centro".