La drástica decisión de María Becerra luego de recibir mensajes de odio: "Me voy"

María Becerra se fue de X (ex Twitter).

La artista María Becerra publicó un hilo en X (ex Twitter) en el que acusó recibir una serie de mensajes de odio que no le hicieron bien. Por eso, se tomó un tiempo para explicar cómo es que le afectaba en su día a día. “Hacen mucho daño”, expresó.

"Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos ultimos dias. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande", indicó.