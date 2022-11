Juan Reverdito, sobre su salida de Gran Hermano: "Viéndolo de afuera da risa, pero adentro la estaba pasando mal"

Rial lo retó por su comportamiento en el juego y Juan se defendió: "Cuando vi como me veía adentro de la casa no me gustó nada. Ese no soy yo. Yo soy muy jodón. Perdí y salí y la gente sabe lo que dice. Estaba pasando una situación complicada porque me perseguía por todos lados", aseguró en televisión.

Sobre la figura de "la Tora" (Lucila Villar) aseguró que "mi deseo es que se quede y seguro que afuera le va a pasar lo mismo que a mi que no le va a gustar lo que se vea" y advirtió que "si La Tora llega a zafar la placa es clara candidata a llegar a la final tranquilamente".

Juan sobre le acoso de Alfa a Coti y Romina

El expartipante de GH Juan Reverdito separó el juego de la vida personal y aclaró sobre le acoso de Alfa (Walter Santiago) a Coti (Constanza Romero) con el episodio del desodorante y las palabras hacia Romina en la pileta. "Para mi no fue gracioso porque me parece que hay un punto en el que no se jode".

"Yo no tomé como chistes lo que dijo Alfa a las chicas", aseguró porque "pasaron un límite". Juan también pidió disculpas al hermano y a la familia de Alfa por algunas expresiones críticas por la personalidad y cholulismo, y recordó cuando le preguntó "decime a quien no conoces mejor".

Los favoritos de Juan para la final de Gran Hermano 2022

En un mano a mano con Jorge Rial en C5N, Juan reveló quienes son los jugadores que piensa que llegarán a la final, y que algunos de ellos podrán ver partidos de la Selección Argentina, en el Mundial Qatar 2022, "me está gustando mucho el juego de Disney (Julieta Poggio) y de Coti, y agregó a un tercero: Agustín", por Agustín Guardis, a la vez que se anotó un lugar en caso de repechaje.

El reality de Telefe en principio será hasta marzo pero en un repechaje podría seguir unos meses más, según trascendio. "Si doy vuelta el 88% para poder entrar lo voy a dar vuelta", definió.