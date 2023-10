Juan Reverdito fulminó a La Tora tras la separación de Nacho Castañares: "Se sacó un..."

"Por ahí va a sonar como que me chupa un huevo pero después de tantos meses me da exactamente igual, yo lo apreciaba un montón a Nacho y lo quise un montón ", expresó en dialogó con Mitre Live.

Y continuó: "No creo en esta separación, por ahí al streaming de Fuera de Joda no le está yendo bien y sé que esta piba, La Tora, es muy probable que esté en La Noche de los ex. Si fuera verdad aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él".

Acto seguido, el taxista se refirió a La Tora y admitió que no fue la persona que esperaba. "Las veces que lo vi a Nacho me sorprendió cómo cambió tanto, La Tora le cambió la personalidad. Ella me decepcionó, yo la quería un montón y hemos compartido comida con familiares de los dos", explicó.

Luego, explicó que "después cuando volvió a entrar a la casa, salió diferente". "Podés haber ganado Gran Hermano y facturar como loco pero cambiar tu esencia por eso deja mucho que desear. Me pone muy contento la separación por Nacho", agregó.

Sobre la teoría de que la separación no sería cierta, el exhermanito señaló: "Con todo lo que inventan no me extrañaría de parte de esta mujer. Si esto a Nacho lo pone feliz que sea así, yo no celebro, cada pareja hace lo que quiere y tiene su vida".

Reverdito, por último, fue tajante respecto a La Tora Villar y sentenció: "Creo que a él le va a hacer bien haberse sacado ese clavo de encima, es una opinión nada más".

Se conoció el verdadero motivo de la separación de Nacho y la Tora de Gran Hermano

La separación de los ex-Gran Hermano Nacho Castañares y la Tora Villar sorprendió al mundo de redes sociales porque no parecían tener crisis visibles como sí pasó con Coti Romero y Conejo Quiroga o con Maxi Giudici y Juliana Díaz. En este caso, revelaron el verdadero motivo de la ruptura tras el comunicado conciliador.

Fue Guido Záffora quien reveló toda la interna en Intrusos: "Nacho y la Tora se separaron por el streaming. Hay mucho lío ahí adentro". Y luego agregó que en Fuera de Joda había mala onda entre los integrantes: “Más allá del laburo, el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien... Y la Tora era muy intensa con Juli Poggio, palo va, palo viene. La destrataba. No congeniaban".

Lucila Villar Tora Gran Hermano separación Nacho Castañares Instagram

"Como que la Tora es la que manda ahí en el streaming. Es mandona ella", agregó Pampito y se generó un debate sobre si es bueno trabajar en pareja o no.

Pero respecto a si la separación es adrede para los medios, Záffora aclaró que no. "El tema es ese, que la Tora tenía mucho protagonismo. Y no era la más estelar del reality ni del streaming. Parece que termina el streaming. Como se fue Juli Poggio que es la estrella máxima, y Dani está con los gemelos, parece que termina".