Romance secreto: ¿Sabrina Rojas se puso de novia con un exfutbolista? La conductora y el periodista tuvieron varios encuentros y fueron vistos juntos en una cena que desató los rumores de un supuesto romance. + Seguir en







Sabrina comparte un grupo de paddle con el exfutbolista. Redes sociales

Sabrina Rojas habría vuelto a encontrar el amor en un exjugador de fútbol que trabaja en los medios. Tuvieron varios encuentros y fueron vistos juntos en una cena que desató los rumores de un supuesto romance. “Ellos vienen compartiendo varias salidas y me dicen que a ella le gusta él y que a él también le gusta ella”, reveló una panelista.

El hombre que habría conquistado a la ex de Luciano Castro es José "Pepe" Chatruc, ex jugador de Racing Club y periodista. “Ellos comparten un grupo todos juntos, algunos ya están separados y Chatruc se puso un lugar de pádel y ahí se juntan”, reveló Paula Varela en Intrusos (América TV). A su vez, la panelista Natalie Weber que es muy amiga de Rojas, no confirmó la información pero dejó en claro que hay una relación que trasciende la amistad entre ellos: “No la voy a desmentir, pero es apresurado hablar de un romance”.

Desde su separación del empresario Gabriel "lechuga" Liñares, poco se supo de la vida amorosa de Rojas que no deja de meter bocadillos cada vez que ocurre algo con su ex y padre de sus hijos, Luciano Castro. Pero en las últimas horas, se viralizó una foto en la que se la vio cenar José Chatruc en el barrio porteño Las Cañitas y los rumores de que estaría en pareja nuevamente no tardaron en circular.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SABRINA ROJAS (@rojassasi) Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, compartió este miércoles en su cuenta de Instagram una imagen de la cena romántica. En la publicación no solo mostró el encuentro, sino que también mencionó al enigmático acompañante que habría conquistado a la modelo. “#Lanoticia: Sabrina Rojas y Pepe Chatruc cenando en Novecento”, escribió.

Luego la noticia fue tratada en el programa de Rodrigo Lussich: “Ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer”, expresó el conductor al ver la fotografía, lo que le dio el pie su colega para contar la historia. “Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas... Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”, afirmó.

Sabrina Rojas y José Chatruc cenando en Las Cañitas El incipiente vínculo entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc generó comentarios: según Varela, se gustan y compartieron el fin de semana en un festival de cumbia, aunque aún no puede hablarse de noviazgo. Mientras tanto, Rojas mantiene el misterio sobre su situación sentimental, dejando pistas en Instagram a través de la “cajita de preguntas”, donde también habló de su regreso a la televisión. Ante la pregunta directa de un usuario sobre si estaba soltera, la actriz lo confirmó: “Soltera”. Pero, la repregunta de otro seguidor la obligó a responder con picardía: “¿Soltera sí... sola?”, y se dio el pie a una respuesta que alimentó las versiones de su acercamiento con el periodista deportivo. “A veces sí, a veces no”, contestó con un emoji de guiño.