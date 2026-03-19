"RAPHAELísimo": el regreso triunfal del cantante español al Gran Rex El cantante español de 60 años de trayectoria volverá a encontrarse con el público argentino el próximo 17 de otubre. Cómo comprar las entradas. + Seguir en







El artista español se presenta en un show en el Teatro Gran Rex. Redes sociales

La relación de idolatría de la Argentina con Raphael sigue intacta, a pesar del paso del tiempo. El artista español vuelve al país para reencontrarse con su público, en el marco del tour 2026 RAPHAELísimo en el Gran Rex.

La presentación está diseñada para celebrar su carrera de 6 décadas, y luego de los reconocimientos como "Persona del Año 2025" por la Academia Latina de la Grabación, los Latin Grammy.

Bajo la organización de Fenix Entertainment, el concierto será el 17 de octubre, y los seguidores deberán estar atentos al calendario ya que a partir del 20 de marzo, a las 10, saldrán a la venta las entradas generales. Se podrán comprar únicamente en tuentrada.com.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fenix Entertainment (@fenixentertainment) El artista lleva más de 100 millones de discos vendidos, y es recordado por grandes éxitos como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo. Esta vez hay mayor expectativa por la presentación del álbum Ayer... aún, donde hace un tributo a la canción francesa y a los íconos de la música como Edith Piaf y Charles Aznavour.

Raphael, un fenómeno que trasciende el tiempo Raphael nación en Linares, España, en 1943 y empezó a cantar siendo un adolescente y nunca volvió a parar. Su voz sigue intacta a pesar de los años, más de 60 años de trayectoria, y logra enamorar a distintas generaciones. Con el Tour 2026 RAPHAELísimo espera deslumbrar desde el escenario con una performance acorde a uno de los grandes cantantes de la historia.