IR A
IR A

"RAPHAELísimo": el regreso triunfal del cantante español al Gran Rex

El cantante español de 60 años de trayectoria volverá a encontrarse con el público argentino el próximo 17 de otubre. Cómo comprar las entradas.

El artista español se presenta en un show en el Teatro Gran Rex.

El artista español se presenta en un show en el Teatro Gran Rex.

Redes sociales

La relación de idolatría de la Argentina con Raphael sigue intacta, a pesar del paso del tiempo. El artista español vuelve al país para reencontrarse con su público, en el marco del tour 2026 RAPHAELísimo en el Gran Rex.

¿Quién será el ganador de MasterChef?
Te puede interesar:

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

La presentación está diseñada para celebrar su carrera de 6 décadas, y luego de los reconocimientos como "Persona del Año 2025" por la Academia Latina de la Grabación, los Latin Grammy.

Bajo la organización de Fenix Entertainment, el concierto será el 17 de octubre, y los seguidores deberán estar atentos al calendario ya que a partir del 20 de marzo, a las 10, saldrán a la venta las entradas generales. Se podrán comprar únicamente en tuentrada.com.

El artista lleva más de 100 millones de discos vendidos, y es recordado por grandes éxitos como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo. Esta vez hay mayor expectativa por la presentación del álbum Ayer... aún, donde hace un tributo a la canción francesa y a los íconos de la música como Edith Piaf y Charles Aznavour.

Raphael, un fenómeno que trasciende el tiempo

Raphael nación en Linares, España, en 1943 y empezó a cantar siendo un adolescente y nunca volvió a parar. Su voz sigue intacta a pesar de los años, más de 60 años de trayectoria, y logra enamorar a distintas generaciones. Con el Tour 2026 RAPHAELísimo espera deslumbrar desde el escenario con una performance acorde a uno de los grandes cantantes de la historia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz volvió a agitar las redes con una nuevo romance.

Gimena Accardi posó con Seven Kayne y estallaron las redes: ¿se confirmó el romance?

El Rey Felipe VI de España asistió a una exposición privada: La mitad del mundo. La mujer en México indígena, en Madrid. 

El Rey de España reconoció que hubo "mucho abuso en la Conquista de América"

Lamentamos que no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol, indicó

Chiqui Tapia apuntó contra la UEFA por la propuesta de jugar la Finalissima en Madrid

“CONMEBOL y AFA reiteraron en todo momento su voluntad dedisputar la Finalissima en terreno neutral”, anunciaron

El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

“No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobreuna fecha alternativa”, aseguró UEFA

Por qué se suspendió la Finalissima entre Argentina y España: el comunicado de la UEFA

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalísima entre Argentina y España

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

últimas noticias

Trabajadores del SMN protestaron contra los recortes en el organismo.

Advierten por despidos masivos en el SMN: "Es un peligro para la seguridad de la población"

Hace 10 minutos
La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance.

José Chatruc, sobre su relación con Sabrina Rojas: "Fue casualidad"

Hace 48 minutos
La mayor parte de los archivos abarca el régimen iniciado en 1976. 

Infiltraciones, burocracia y obsesión anticomunista: qué dicen los primeros archivos desclasificados de la SIDE

Hace 54 minutos
Los del Espacio antes de la ruptura con María Becerra.

La hermana de María Becerra confirmó la ruptura con Los del Espacio y reveló qué le dijeron antes del River

Hace 1 hora
El estrecho de Ormuz, clave en la guerra de Merdio Oriente.

Cinco países europeos y Japón ofrecieron apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

Hace 1 hora