"No me pienso ir": hay gran preocupación en Gran Hermano por la salud de una participante La actriz sigue generando polémica y contenido en el reality de Telefe y sorprendió al público al contar cómo la afecta la convivencia en la casa más famosa del país. + Seguir en







La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos. Redes sociales

En Gran Hermano Generación Dorada se vivieron momentos de preocupación por la salud de Andrea del Boca, cuando se la vio en vivo con un tensiómetro en el brazo. Ante las cámaras aseguró que "no me pienso ir".

El episodio ocurrió mientras la actriz participaba del streaming oficial de Telefe, donde apareció visiblemente angustiada por los roces propios de la convivencia en la casa más famosa del país.

“Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”, fue la respuesta de la estrella de telenovelas que hasta ahora sigue en el centro de la polémica y generando contenido para el juego.

Ante los rumores de una salida imprevista, ella se encargó de aclarar que "muchos deben haber pensado que en dos días me iba", y aseguró: "No me pienso ir”.

La artista mantiene largas conversaciones ante las cámaras, donde aseguró que la paciencia tiene un límite: "En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada”, explicó.