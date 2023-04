Jey Mammon volvió al país y realizó un pedido: "Me da miedo"

En ese sentido, el exconductor de La Peña de Morfi realizó un pedido a los medios. "Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo de que me pase algo y qué sé yo. Ustedes ven cómo me manejo, no sucede nada de eso", sostuvo en declaraciones reproducidas por Socios del Espectáculo.

"Digan lo que quieran, pero, ¿les puedo pedir que no fomenten esto de 'che, no te da miedo ir por la calle'? Porque no me da miedo, la gente me trata bien. Entonces si ustedes fomentan el '¿tenés miedo de que te traten mal?', y, por ahí alguno me va a tratar mal. Eso sí se los quiero pedir", reclamó.

Cuando le preguntaron quién lo representará tras la renuncia de Fernando Burlando, Jey fue contundente. "Yo no tengo abogado porque no tengo causa". Agregó que va a accionar "hasta las últimas consecuencias, en el sentido de que para mí lo más importante es que quede claro que es un hecho que no sucedió".