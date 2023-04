Sin Jey Mammón: estas son las nuevas conductoras de La Peña de Morfi

Actualmente el conductor que fue denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual a menores se encuentra en un hotel boutique llamado Only You de Madrid al que van muchos famosos y Ángel De Brito aseguró que se trata de un lugar lleno de argentinos y no es el lugar indicado para este momento.

Las confirmadas para lo que queda del mes son Georgina Barbarossa y Soledad Pastoruti, quien había sido tentada automáticamente pasó lo de Jey, pero prefirió no meterse en el tema hasta que pasara un poco el escándalo y finalmente ya confirmó que sería parte, según Diario Show.

Ninguna de las tres es conductora fija, sino que irán rotando unas a otras, pero quien tendrá más protagonismo será Soledad Pastorutti, quien acompañará las visitas de cada músico. Georgina estará en el orden del programa y Jésica con Santiago en la cocina como se la ha visto en los últimos programas.

Cecilia Roth habló sobre los rumores de que Jey Mammon esté viviendo en su casa de Madrid: qué dijo

La actriz Cecilia Roth confirmó que los rumores sobre el conductor Jey Mammon viviendo en su casa de Madrid son falsos. Esto se debe principalmente a que ella no posee ninguna propiedad en la capital española.

Cecilia Roth y Jey Mammon Redes sociales

En diálogo con el conductor Juan Etchegoyen, Cecilia Roth fue consultada por los rumores y explicó: "Sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid. Alquilo un apartamento siempre, casi siempre el mismo, pero no tengo casa en Madrid. Eso primero. Y segundo, no estoy en Madrid, estoy rodando en Barcelona". De esta manera, dejó bien en claro que no tiene nada que ver con quien fuera el conductor de La Peña de Morfi.

Luego, por escrito, agregó: "Se empieza repitiendo -el supuesto rumor- y se continúan agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podes estar haciendo mucho daño irreversible". Con esto, la actriz buscó dejar en claro que intentaron instalar una información alejada de la realidad que podría perjudicarla.