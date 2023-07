Jey Mammon ratificó la denuncia contra Lucas Benvenuto por calumnias e injurias

Al salir de Tribunales y acompañado de su abogado, habló con la prensa y declaró: "Tengo todas las pruebas para demostrar que no violé a un nene de 14 años, ni a una persona de 18, de 20 o de 50; tampoco drogué ni alcoholicé a nadie" . El actor también reveló que hubo intentos previos de mediación extrajudicial para abordar el tema con Lucas.

La causa en cuestión se cerró debido a la prescripción de los hechos, pero Mammon decidió ratificar la denuncia con el objetivo de presentar todas las pruebas que respaldan su versión. "No soy partidario de que baje la espuma y de que nos olvidemos. Para mí es importante que no nos olvidemos de que los hechos no pasaron. Hubo una relación que existió con Lucas cuando él prácticamente tenía 17 años hasta los 25. Fue una relación consentida. Hay pruebas, mensajes, audios, testigos", afirmó el artista.

Lucas Benvenuto Jey Mammon Captura TV

El actor manifestó su deseo de que se haga justicia y de que las pruebas presentadas sean consideradas de manera objetiva en el proceso judicial.

Ángel de Brito mandó al frente a Jey Mammon: "Quería arreglar el juicio con una nota"

El humorista Jey Mammon le inició hace unas semanas una demanda millonaria al periodista Ángel de Brito por calumnias e injurias, como parte de su estrategia judicial para callar a los medios que hablaron de la denuncia por presunto abuso sexual que le realizara Lucas Benvenuto.

En ese contexto, el conductor de LAM se refirió a esta situación a través de sus redes sociales, cuando les propuso a sus seguidores que le dejen preguntas para que él les responda.

“¿Es verdad que te presionan para que Jey vaya a lavarse con lavandina en tu programa?”, fue una de las preguntas que le realizó uno de sus seguidores y De Brito no la esquivó. “Me preguntaron si quería arreglar el posible juicio con una nota con su descargo. Y por supuesto que no”.

Luego, en otra historia le respondió a otro usuario que le había consultado si era cierto que se cruzó al exconductor de La Peña de Morfi en los baños del Hotel Hilton durante la ceremonia de los Martín Fierro. "Absolutamente mentira", sentenció De Brito.

Ángel de Brito Jey Mammon Captura TV

En la pantalla de América, el periodista se refirió a la demanda que le inició Mammon y señaló: “Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Yo duermo tranquilo. Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”.

“Fui, me presenté a la mediación. Le aclaro a mucha gente que las mediaciones son una instancia privada porque justamente lo que busca con esa herramienta la Justicia es confidencialidad para ver si se pueden arreglar las cuestiones”, contó.

