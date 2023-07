Jey Mammón en los Martín Fierro: el tenso momento en la mesa de La Peña de Morfi

La presencia de Jey Mammon en el Hotel Hilton se vio pasada las 23 y, según compartieron en la cuenta oficial de Twitter de LAM, se muestra cuando el humorista llegó y se acercó a la mesa de La Peña y se sentó junto a la conductora del programa, Jesica Cirio, uno de los cocineros, Rodrigo Cascón, y uno de los productores.

La reacción de la mesa de La Peña de Morfi con la llegada de Jey Mammon

Según se pueden ver en las imágenes que se difundieron, Jey Mammon se acercó a saludar a quienes estaba sentados en la mesa de La Peña de Morfi y si bien tuvo un saludo cordial con Jesica Cirio y Rodrigo Cascón, se pudo percibir el tenso e incómodo momento que se vivió.

Incluso, si bien permanecieron unos minutos sentados, después se vio que Juan Martín Rago quedó solo ya que sus compañeros abandonaron la mesa.

La Peña de Morfi Martín Fierro Twitter

Tras ello, el artista se animó a hablar con algunos periodistas que se acercaron y contó que si bien dudó en presenciar la ceremonia finalmente tomó la decisión de hacerlo.

“En el programa de Ventura dije que a último momento me podría pasar que no iba a venir, dudé obvio. Es un lugar energéticamente difícil para enfrentar, pero no me arrepiento en absoluto. Estoy muy contento de estar y de estar con un equipo con el cual compartí todo un año un programa maravilloso”, aseguró.

Como consecuencia, Jey Mammon subió una imagen junto a la modelo y el cocinero en su cuenta de Instagram, donde dejó en evidencia que la mala relación entre ellos quedó a un lado por unos minutos.