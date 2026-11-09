Noviembre de 2026 estará marcado por importantes tránsitos planetarios que traerán cambios en el amor, el trabajo y los proyectos personales. Cuatro signos podrían sentir sus efectos con mayor intensidad.

Los movimientos de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter marcarán un noviembre de cambios y definiciones para cuatro signos del Zodíaco.

Durante noviembre, los movimientos planetarios tendrán una influencia significativa sobre todos los perfiles zodiacales, aunque algunos sentirán sus efectos con mayor intensidad. En particular, hay cuatro signos que más sentirán los cambios astrológicos del mes y podrían atravesar experiencias que los lleven a replantearse sus vínculos, objetivos y prioridades.

Noviembre 2026 para todos los signos: qué le espera a cada uno en el amor, el trabajo y los proyectos personales

La Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre y el cambio de dirección de Mercurio y Venus el 13 generan un clima de revelaciones, revisión emocional y nuevos comienzos. Estos contactos pueden ayudar a destrabar situaciones que estaban pendientes, recuperar conversaciones inconclusas y tomar decisiones importantes sobre las relaciones y los deseos.

La Luna llena en Géminis del 24 de noviembre sumará movimiento en asuntos relacionados con el romance, la creatividad y la expresión personal. La cercanía de Urano, su planeta regente moderno, puede favorecer acontecimientos inesperados, conversaciones reveladoras o cambios de planes.

Para Escorpio, noviembre será un mes de revisión interna y decisiones que pueden modificar su manera de relacionarse consigo mismo y con los demás. La Luna nueva del 9 de noviembre en su signo representa una oportunidad para dejar atrás comportamientos, expectativas o situaciones que ya no tienen sentido.

Durante las primeras semanas, Mercurio retrógrado en Escorpio también puede hacer reaparecer conversaciones pendientes y preguntas que todavía no encontraron respuesta. Sin embargo, cuando el planeta retome su movimiento directo el 13 de noviembre, algunas cuestiones podrían comenzar a aclararse.

Leo: una oportunidad importante puede cambiar el rumbo de sus proyectos

Leo será uno de los signos que recibirá con mayor intensidad la energía de noviembre. La conjunción de Marte y Júpiter en su signo, el 16 de noviembre, potenciará sus ambiciones, su creatividad y sus deseos de reconocimiento.

Este movimiento puede coincidir con nuevas oportunidades profesionales, proyectos personales o iniciativas que venían esperando el momento adecuado para ponerse en marcha. También será una etapa para recuperar la confianza y animarse a ocupar un lugar más protagónico. Sin embargo, tanta intensidad puede llevarlo a asumir más compromisos de los que realmente puede sostener. La clave estará en elegir qué objetivos merecen su esfuerzo y evitar actuar por impulso.

Tauro: los vínculos personales atravesarán una etapa de revisión

Para Tauro, noviembre pondrá el foco en las relaciones y en la manera de construir estabilidad emocional. Venus, su planeta regente, comenzará el mes retrógrado en Libra, una posición que invita a revisar los acuerdos afectivos, las responsabilidades compartidas y el equilibrio entre las necesidades propias y las de los demás.

Algunas situaciones cotidianas podrían dejar en evidencia que determinados vínculos ya no funcionan de la misma manera. También será un momento para preguntarse si está sosteniendo relaciones por costumbre o porque realmente le aportan bienestar.

Acuario: las relaciones importantes exigirán nuevas decisiones

Acuario tendrá un noviembre especialmente movilizador en el terreno de las relaciones. La conjunción de Marte y Júpiter en Leo, el 16 de noviembre, activará el área de las asociaciones y los vínculos cercanos, por lo que podrían surgir situaciones que lo lleven a replantearse sus compromisos.

Los proyectos compartidos, las relaciones sentimentales y las decisiones de a dos ocuparán un lugar importante. También podría descubrir que los deseos o las ambiciones de otra persona influyen más de lo esperado en sus propios planes. La Luna llena en Géminis del 24 de noviembre sumará movimiento en asuntos relacionados con el romance, la creatividad y la expresión personal. El desafío será encontrar un equilibrio entre compartir su vida con otras personas y preservar su independencia.