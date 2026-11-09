9 de noviembre de 2026 Inicio
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Confirman un nuevo feriado para el miércoles 18 de noviembre: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

Se trata de una jornada no laborable por el aniversario fundacional de un municipio bonaerense. A quiénes alcanza la medida y cómo sigue el calendario de feriados de 2026.

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El miércoles 18 de noviembre será jornada no laborable en un municipio de la provincia de Buenos Aires.

El miércoles 18 de noviembre será jornada no laborable en un municipio de la provincia de Buenos Aires.

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  • La fecha fue incorporada al cronograma oficial de celebraciones locales bonaerenses.
  • La medida alcanza a un municipio y no implica un descanso obligatorio en todo el país.
  • El sector privado podrá decidir si adhiere a la jornada no laborable.
  • Noviembre también cuenta con otras fechas especiales y un feriado nacional trasladado.

Confirman un nuevo feriado para el miércoles 18 de noviembre: la jornada especial se debe a una celebración fundacional en la provincia de Buenos Aires. A qué se debe, qué trabajadores lo disfrutarán y cómo queda el calendario de feriados nacionales de 2026.

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La jornada especial alcanza a los organismos de la Administración Pública provincial y a las sucursales del Banco Provincia comprendidas por la disposición. Para los empleados del sector privado, la decisión de trabajar o no dependerá de cada empleador, ya que la resolución establece el carácter optativo de la adhesión para esas actividades.

En cuanto a las escuelas y las dependencias municipales, se recomienda consultar las comunicaciones de las autoridades correspondientes para confirmar si habrá cambios en la atención o en el dictado de clases.

Por qué será feriado el miércoles 18 de noviembre de 2026

El miércoles 18 de noviembre habrá una jornada no laborable en Monte, provincia de Buenos Aires, por el aniversario fundacional del partido. La fecha fue incluida en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, publicada en el Boletín Oficial provincial.

La disposición forma parte del calendario de celebraciones locales que contempla aniversarios y fiestas patronales en distintos municipios bonaerenses durante noviembre. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un feriado nacional. La medida tiene alcance local y establece una jornada no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito correspondiente.

En el caso de la industria, el comercio y las demás actividades privadas, la adhesión es optativa. Por eso, no todos los trabajadores tendrán necesariamente el día libre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de feriados de 2026 contempla fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Cada categoría tiene un alcance diferente y permite organizar los descansos y los fines de semana largos.

Feriados inamovibles

Son las fechas que se mantienen en el día establecido por la normativa. En 2026, corresponden a:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la organización de los descansos y los fines de semana largos. Durante 2026, las fechas son:

  • 15 de junio: traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: traslado del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

El Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026:

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Estas jornadas buscan impulsar el turismo interno y facilitar la organización de fines de semana largos. A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables tienen un régimen laboral diferente.

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